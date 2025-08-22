HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 23 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 23 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 23 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto?

  • Aries: Ese problema económico se resolverá rápidamente gracias a la llegada inesperada de un dinero. En el amor, estarías actuando de una manera fría y cortante. Cuidado con las consecuencias.
  • Tauro: Gracias a tu paciencia, estás superando exitosamente ese problema que tanto te preocupaba. Hoy te acompañará un brillo especial y una gran energía que te permitirá resaltar a donde vayas.
  • Géminis: Es posible que abandones algunas responsabilidades para relajarte y pasar un momento con amigos. Cuidado, hay alguien que estaría fiscalizándote y tomaría muy en cuenta tus descuidos. 
  • Cáncer: Una persona de carácter está presionándote en exceso y sus exigencias estarían estresándote. No bordees ningún extremo y evita discrepancias. No sería conveniente generar discusiones.
  • Leo: Esa persona que quieres se acercará y con la intención de escucharte y llegar a un acuerdo. No la rechaces y hazle entender tu posición. Si lo haces de manera pacífica y amorosa, logrará entenderte.
  • Virgo: Buscarás información sobre ese proyecto que deseas desarrollar. El conocimiento te dará la seguridad necesaria para poder ejecutar y llevarlo a realización. En el amor, llegan momentos de pasión.
  • Libra: Has actuado con prudencia y paciencia frente a la inestabilidad emocional de esa persona, pero ha llegado el momento de llegar a un entendimiento. Busca el diálogo, ambos necesitan escucharse.
  • Escorpio: Por intentar llamar la atención de esa persona, estarías mostrando un aire de autosuficiencia que la podría distanciar de ti. Sé espontáneo y natural, de esa manera la conquistarás.
  • Sagitario: Asistirás a un evento donde te rodearán personas gratas. Pasarás un momento agradable que disfrutarás. En el amor, los celos podrían conducirte a una pelea sin sentido, evítalo.
  • Capricornio: Un familiar estaría abusando de tu disposición para ayudar solicitándote constantes favores. No permitas aprovechamientos y establece límites. Ordena bien tus tiempos y trata de descansar.
  • Acuario: Toma con ligereza los comentarios inoportunos de esa amistad que constantemente demuestra celos o envidias por tus logros. No obstante, conviene que sutilmente tomes distancia.
  • Piscis: Tienes que agilizar tus actividades para que culmines con todo lo pendiente y asistas a ese evento familiar que agrupará a personas que hace mucho no ves. Pasarás una tarde muy divertida.
