➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto.
Hoy, 23 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto?
- Aries: Ese problema económico se resolverá rápidamente gracias a la llegada inesperada de un dinero. En el amor, estarías actuando de una manera fría y cortante. Cuidado con las consecuencias.
- Tauro: Gracias a tu paciencia, estás superando exitosamente ese problema que tanto te preocupaba. Hoy te acompañará un brillo especial y una gran energía que te permitirá resaltar a donde vayas.
- Géminis: Es posible que abandones algunas responsabilidades para relajarte y pasar un momento con amigos. Cuidado, hay alguien que estaría fiscalizándote y tomaría muy en cuenta tus descuidos.
- Cáncer: Una persona de carácter está presionándote en exceso y sus exigencias estarían estresándote. No bordees ningún extremo y evita discrepancias. No sería conveniente generar discusiones.
- Leo: Esa persona que quieres se acercará y con la intención de escucharte y llegar a un acuerdo. No la rechaces y hazle entender tu posición. Si lo haces de manera pacífica y amorosa, logrará entenderte.
- Virgo: Buscarás información sobre ese proyecto que deseas desarrollar. El conocimiento te dará la seguridad necesaria para poder ejecutar y llevarlo a realización. En el amor, llegan momentos de pasión.
- Libra: Has actuado con prudencia y paciencia frente a la inestabilidad emocional de esa persona, pero ha llegado el momento de llegar a un entendimiento. Busca el diálogo, ambos necesitan escucharse.
- Escorpio: Por intentar llamar la atención de esa persona, estarías mostrando un aire de autosuficiencia que la podría distanciar de ti. Sé espontáneo y natural, de esa manera la conquistarás.
- Sagitario: Asistirás a un evento donde te rodearán personas gratas. Pasarás un momento agradable que disfrutarás. En el amor, los celos podrían conducirte a una pelea sin sentido, evítalo.
- Capricornio: Un familiar estaría abusando de tu disposición para ayudar solicitándote constantes favores. No permitas aprovechamientos y establece límites. Ordena bien tus tiempos y trata de descansar.
- Acuario: Toma con ligereza los comentarios inoportunos de esa amistad que constantemente demuestra celos o envidias por tus logros. No obstante, conviene que sutilmente tomes distancia.
- Piscis: Tienes que agilizar tus actividades para que culmines con todo lo pendiente y asistas a ese evento familiar que agrupará a personas que hace mucho no ves. Pasarás una tarde muy divertida.