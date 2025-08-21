➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto.
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 21 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de agosto, según Jhan Sandoval
Hoy, 22 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto?
- Aries: Tienes el control de toda tu labor, pero ejerces mecha presión sobre ti y esto está generándote una carga de estrés innecesaria. Toma un descanso y recupera tus fuerzas, lo necesitas.
- Tauro: Habías confiado en personas poco experimentadas proyectos que requieren de asesores más especializados. Buscarás al equipo correcto y es así como lograrás materializar todos tus planes.
- Géminis: Te está costando seguir pautas que no son tuyas, pero el camino que está trazado traerá mejores resultados de los que imaginas. No subestimes el criterio de otras personas, sé más tolerante.
- Cáncer: Un período de sobrecarga y exceso laboral ha entrado a tu vida. Manéjalo de una manera más estratégica e inteligente, solo así lograrás conducirte en este tiempo que exige todo de ti.
- Leo: Tu atención está totalmente orientada a tu agenda laboral, lo que te llevaría a descuidar temas de tipo familiar o afectivo. Organízate para que estos descuidos no generen distancias o enfriamientos.
- Virgo: Tus últimas gestiones han sido algo aceleradas y riesgosas, no obstante, los resultados han sido favorables y ha llegado el momento de percibir los beneficios económicos. Se cauto en gastos.
- Libra: Estás cerca de consolidar aquello por lo que vienes luchando hace tanto tiempo, pero las pautas por las que te estás rigiendo están obstaculizando los resultados finales. Sé menos riguroso.
- Escorpio: Esa persona que llama tu atención no se muestra tan interesada y esto te lleva a pensamientos extremistas. Calma, todo está fluyendo, solo necesitas darle más seguridad. Sé más expresivo.
- Sagitario: Estás perdiendo la paciencia con tus compañeros y esto sería perjudicial, puesto que el mal clima laboral solo traería complicaciones que no acelerarían aquello que deseas terminar, analízalo.
- Capricornio: Sé más perceptivo a las señales y a las sugerencias de quienes están a tu alrededor. Hoy alguien que no consideras importante pondrá al frente la solución a ese problema que te preocupa.
- Acuario: Hay labores que están desgastando tu paciencia, pero que no conviene dejar pendiente, puesto que la falta de responsabilidad te traería más consecuencias. Organízate y culmina.
- Piscis: No tienes espacio para nuevos proyectos. Te interesa desarrollar nuevas ideas, pero tanto el tiempo como las responsabilidades no te permiten desarrollar nada nuevo en este período, paciencia.