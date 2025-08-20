HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 21 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 21 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 21 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto?

  • Aries: Manejarás tu labor con disciplina y orden, lo que te permitirá conseguir los objetivos que tienes trazados. Controlar tu carácter te permitirá recuperar la tranquilidad que había perdido tu relación.
  • Tauro: Ganarás la batalla contra las intrigas del entorno, seguirás resaltando por tu constancia y capacidad. Analizarás las cosas y tomarás distancia de una persona que actúa con inmadurez e inestabilidad.
  • Géminis: Tendrás que negociar asuntos económicos y lo harás positivamente. Llega un dinero, adminístralo bien. La persona que te interesa sabe de tus temores y hará lo posible por darte seguridad.
  • Cáncer: Te ha costado soltar proyectos infructuosos, pero ahora te enfocarás en algo nuevo y diferente. Te alejas de personas negativas, esto te permitirá recuperar confianza y seguridad personal.
  • Leo: A pesar de los conflictos que has tenido con terceros, no perderás tu sentido de lucha y sacarás adelante un proyecto muy ambicioso. No retomes ese vinculo amoroso que sabes es negativo.
  • Virgo: Una persona intrigante intentará retomar lazos amicales contigo, sé cortante y evita el contacto. Llega una nueva oportunidad en el amor, pero estarías siendo frío y distante, reflexiona.
  • Libra: Iniciarás una actividad muy desgastante, pero gracias a tu esfuerzo brillarás en tus resultados. Tu atractivo y seguridad empieza a atraer nuevas posibilidades amorosas, no te apresures.
  • Escorpio: La falta de resultados te pone impaciente, evita confrontar y busca soluciones de manera diplomática. En el amor, esa persona ha reflexionado y se acercará de una manera conciliadora.
  • Sagitario: Confiarás en tu visión y en algunas decisiones arriesgadas que tomarás, no te equivocarás. Vuelve la armonía y la buena comunicación, esto te permitirá unirte más a esa persona.
  • Capricornio: Desaparecen los obstáculos que te impedían avanzar, hoy todo empezará a acelerarse. Recibes mensajes de amor o muestras de afecto, sé recíproco y evitarás nuevos distanciamientos.
  • Acuario: Recibes apoyo del entorno para avanzar todos aquellos pendientes que estaban agobiándote. En lo personal, no seas tan duro con esa persona que demuestras sentirse arrepentida.
  • Piscis: Resuelves de manera exitosa temas laborales o económicos que estaban retrasándose. Alguien que sabes no es conveniente intentará acercarse, te mostrarás indiferente y será lo mejor.
