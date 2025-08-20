➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto.
Hoy, 21 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto?
- Aries: Manejarás tu labor con disciplina y orden, lo que te permitirá conseguir los objetivos que tienes trazados. Controlar tu carácter te permitirá recuperar la tranquilidad que había perdido tu relación.
- Tauro: Ganarás la batalla contra las intrigas del entorno, seguirás resaltando por tu constancia y capacidad. Analizarás las cosas y tomarás distancia de una persona que actúa con inmadurez e inestabilidad.
- Géminis: Tendrás que negociar asuntos económicos y lo harás positivamente. Llega un dinero, adminístralo bien. La persona que te interesa sabe de tus temores y hará lo posible por darte seguridad.
- Cáncer: Te ha costado soltar proyectos infructuosos, pero ahora te enfocarás en algo nuevo y diferente. Te alejas de personas negativas, esto te permitirá recuperar confianza y seguridad personal.
- Leo: A pesar de los conflictos que has tenido con terceros, no perderás tu sentido de lucha y sacarás adelante un proyecto muy ambicioso. No retomes ese vinculo amoroso que sabes es negativo.
- Virgo: Una persona intrigante intentará retomar lazos amicales contigo, sé cortante y evita el contacto. Llega una nueva oportunidad en el amor, pero estarías siendo frío y distante, reflexiona.
- Libra: Iniciarás una actividad muy desgastante, pero gracias a tu esfuerzo brillarás en tus resultados. Tu atractivo y seguridad empieza a atraer nuevas posibilidades amorosas, no te apresures.
- Escorpio: La falta de resultados te pone impaciente, evita confrontar y busca soluciones de manera diplomática. En el amor, esa persona ha reflexionado y se acercará de una manera conciliadora.
- Sagitario: Confiarás en tu visión y en algunas decisiones arriesgadas que tomarás, no te equivocarás. Vuelve la armonía y la buena comunicación, esto te permitirá unirte más a esa persona.
- Capricornio: Desaparecen los obstáculos que te impedían avanzar, hoy todo empezará a acelerarse. Recibes mensajes de amor o muestras de afecto, sé recíproco y evitarás nuevos distanciamientos.
- Acuario: Recibes apoyo del entorno para avanzar todos aquellos pendientes que estaban agobiándote. En lo personal, no seas tan duro con esa persona que demuestras sentirse arrepentida.
- Piscis: Resuelves de manera exitosa temas laborales o económicos que estaban retrasándose. Alguien que sabes no es conveniente intentará acercarse, te mostrarás indiferente y será lo mejor.