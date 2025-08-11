➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, martes 12 de agosto.
Hoy, 12 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 12 de agosto?
- Aries: Retomas proyectos que habías abandonado. Ahora sabrás manejarlos estratégicamente y resultarán más rentables. En lo sentimental, alguien se acerca a ti con la intención de reconciliarse.
- Tauro: No encuentras la solución a ese problema económico por cierta estrechez de miras. Escucha a otras personas. En el consejo de una amistad encontrarás salidas inmediatas. Solo sé flexible.
- Géminis: Sé muy prudente en tus gestiones. Cualquier descuido podría complicar aquello que vienes desarrollando. Atiende tus problemas y no te acostumbres a que otros sean lo que resuelvan.
- Cáncer: No ganas nada discutiendo con esa persona que se revela ante tus sugerencias. Mantén la calma y actúa con indiferencia frente a su proceder. Luego recapacitará y te buscará para disculparse.
- Leo: Tienes que resolver pendientes familiares y necesitas de calma para enfrentar. No dejes que tu mente ni los temores te gobiernen. Hoy conversarás con alguien que tiende a la intriga. Discreción.
- Virgo: Esa propuesta para viajar o realizar cambios ha llegado. Ahora tienes que tomar una decisión. Piénsalo bien, puesto que lo que decidas generará cambios radicales. Noticias del extranjero.
- Libra: Si consideras que esa persona te ha lastimado con sus comentarios, quedarte en silencio no resolverá este problema. Necesitas sincerarte y hablar de este episodio para que pueda disculparse.
- Escorpio: Sabes qué decisión debes de tomar frente a esa propuesta laboral, pero te está costando definirte por temor a equivocarte y fracasar. Que el miedo no te paralice. Arriésgate y triunfarás.
- Sagitario: Se han resuelto mucho de los problemas que te mantenían en una constante tensión. Ahora, con más calma y equilibrio, volverás a tus actividades demostrando una gran capacidad y concentración.
- Capricornio: Para cobrar ese dinero necesitas gestionar algunos documentos. Hoy te centrarás en este tema y pronto todo estará resuelto. En el amor, no seas tan distante, esa persona te necesita.
- Acuario: Estás muy distraído y esto podría pasarte factura a nivel laboral. Necesitas recuperar la concentración para que nada complique tu gestión. En el amor, no idealices a esa persona y conócela más.
- Piscis: Una amistad observa un comportamiento extraño en ti y te preguntará sobre tu estado emocional. Es el momento para sincerarte y expresar todo aquello que viene preocupándote. Te ayudará.