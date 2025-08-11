HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, martes 12 de agosto.


Lee el horóscopo de hoy, 12 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 12 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 12 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 12 de agosto?

  • Aries: Retomas proyectos que habías abandonado. Ahora sabrás manejarlos estratégicamente y resultarán más rentables. En lo sentimental, alguien se acerca a ti con la intención de reconciliarse.
  • Tauro: No encuentras la solución a ese problema económico por cierta estrechez de miras. Escucha a otras personas. En el consejo de una amistad encontrarás salidas inmediatas. Solo sé flexible.
  • Géminis: Sé muy prudente en tus gestiones. Cualquier descuido podría complicar aquello que vienes desarrollando. Atiende tus problemas y no te acostumbres a que otros sean lo que resuelvan.
  • Cáncer: No ganas nada discutiendo con esa persona que se revela ante tus sugerencias. Mantén la calma y actúa con indiferencia frente a su proceder. Luego recapacitará y te buscará para disculparse.
  • Leo: Tienes que resolver pendientes familiares y necesitas de calma para enfrentar. No dejes que tu mente ni los temores te gobiernen. Hoy conversarás con alguien que tiende a la intriga. Discreción.
  • Virgo: Esa propuesta para viajar o realizar cambios ha llegado. Ahora tienes que tomar una decisión. Piénsalo bien, puesto que lo que decidas generará cambios radicales. Noticias del extranjero.
  • Libra: Si consideras que esa persona te ha lastimado con sus comentarios, quedarte en silencio no resolverá este problema. Necesitas sincerarte y hablar de este episodio para que pueda disculparse.
  • Escorpio: Sabes qué decisión debes de tomar frente a esa propuesta laboral, pero te está costando definirte por temor a equivocarte y fracasar. Que el miedo no te paralice. Arriésgate y triunfarás.
  • Sagitario: Se han resuelto mucho de los problemas que te mantenían en una constante tensión. Ahora, con más calma y equilibrio, volverás a tus actividades demostrando una gran capacidad y concentración.
  • Capricornio: Para cobrar ese dinero necesitas gestionar algunos documentos. Hoy te centrarás en este tema y pronto todo estará resuelto. En el amor, no seas tan distante, esa persona te necesita.
  • Acuario: Estás muy distraído y esto podría pasarte factura a nivel laboral. Necesitas recuperar la concentración para que nada complique tu gestión. En el amor, no idealices a esa persona y conócela más.
  • Piscis: Una amistad observa un comportamiento extraño en ti y te preguntará sobre tu estado emocional. Es el momento para sincerarte y expresar todo aquello que viene preocupándote. Te ayudará.  
