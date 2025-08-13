HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 13 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 13 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 13 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto?

  • Aries: Prestarle dinero a esa persona que ha demostrado irresponsabilidad y falta de orden sería perjudicial para ti. En el amor, estás dejando pasar el tiempo y no aclaras ese mal entendido con tu pareja.
  • Tauro: Has tomado decisiones correctas y estas se verán reflejadas en la productividad de tus proyectos. Viene un tiempo de cosechas, aprovéchalo. En el amor, se aproxima una reconciliación.  
  • Géminis: Un problema en la comunicación repercutiría de forma negativa en el desarrollo de tus actividades. Asegúrate que las indicaciones que des o recibas estén completamente claras. Recuérdalo. 
  • Cáncer: Has tenido muchas dudas respecto al proyecto que deseas desarrollar, pero hoy conversarás con alguien que te hará ver lo productivo que sería y te animarás a concretarlo. No te arrepentirás.
  • Leo: Hay reglas que debes de acatar para el desarrollo de tu labor, pero las romperías por seguir tus propios lineamientos. Los resultados serán sorprendentes, pero tu proceder sería cuestionado, cuidado.   
  • Virgo: El clima laboral ha mejorado, pero es posible que un compañero tienda a imponerse sin que su cargo o posición se lo permita. En el amor, luego de esa separación, llega una nueva oportunidad.
  • Libra: El entorno que te rodea pondrá frente a ti las soluciones para que puedas salir de esa crisis laboral o económica. Es posible que no estés siendo muy consciente de este apoyo. Sé más agradecido.
  • Escorpio: Te estás mostrando muy colaborador con alguien que se aprovecharía de tu buena fe para comprometerte con más trabajo, pon un límite. En el amor, no permitas manipulaciones emocionales.
  • Sagitario: Es posible que te comprometas a brindar apoyos que luego olvides por dedicarte a otras cosas. Organiza bien tu tiempo y no hagas promesas que, por ahora, estén fuera de tu alcance.  
  • Capricornio: Estás por cerrar una etapa laboral para iniciar otra, donde lograrás mayor reconocimiento; no le temas al cambio. En el amor, sé más constante y no descuides ningún detalle.
  • Acuario: Un tema económico podría despertar conflictos con algunas personas que te rodean. Es importante que tengas mayor disposición para el diálogo si deseas que este mal momento termine.
  • Piscis: Hay cierta presión económica y esto te obliga a buscar nuevas fuentes para incrementar tus ingresos. Hoy tendrás lucidez mental, nuevas ideas y un gran impulso que te llevará por el camino correcto.  
