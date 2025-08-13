➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto.
Hoy, 13 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto?
- Aries: Prestarle dinero a esa persona que ha demostrado irresponsabilidad y falta de orden sería perjudicial para ti. En el amor, estás dejando pasar el tiempo y no aclaras ese mal entendido con tu pareja.
- Tauro: Has tomado decisiones correctas y estas se verán reflejadas en la productividad de tus proyectos. Viene un tiempo de cosechas, aprovéchalo. En el amor, se aproxima una reconciliación.
- Géminis: Un problema en la comunicación repercutiría de forma negativa en el desarrollo de tus actividades. Asegúrate que las indicaciones que des o recibas estén completamente claras. Recuérdalo.
- Cáncer: Has tenido muchas dudas respecto al proyecto que deseas desarrollar, pero hoy conversarás con alguien que te hará ver lo productivo que sería y te animarás a concretarlo. No te arrepentirás.
- Leo: Hay reglas que debes de acatar para el desarrollo de tu labor, pero las romperías por seguir tus propios lineamientos. Los resultados serán sorprendentes, pero tu proceder sería cuestionado, cuidado.
- Virgo: El clima laboral ha mejorado, pero es posible que un compañero tienda a imponerse sin que su cargo o posición se lo permita. En el amor, luego de esa separación, llega una nueva oportunidad.
- Libra: El entorno que te rodea pondrá frente a ti las soluciones para que puedas salir de esa crisis laboral o económica. Es posible que no estés siendo muy consciente de este apoyo. Sé más agradecido.
- Escorpio: Te estás mostrando muy colaborador con alguien que se aprovecharía de tu buena fe para comprometerte con más trabajo, pon un límite. En el amor, no permitas manipulaciones emocionales.
- Sagitario: Es posible que te comprometas a brindar apoyos que luego olvides por dedicarte a otras cosas. Organiza bien tu tiempo y no hagas promesas que, por ahora, estén fuera de tu alcance.
- Capricornio: Estás por cerrar una etapa laboral para iniciar otra, donde lograrás mayor reconocimiento; no le temas al cambio. En el amor, sé más constante y no descuides ningún detalle.
- Acuario: Un tema económico podría despertar conflictos con algunas personas que te rodean. Es importante que tengas mayor disposición para el diálogo si deseas que este mal momento termine.
- Piscis: Hay cierta presión económica y esto te obliga a buscar nuevas fuentes para incrementar tus ingresos. Hoy tendrás lucidez mental, nuevas ideas y un gran impulso que te llevará por el camino correcto.