'Machucao' y su nueva vida en EE.UU.: el actor cómico de 'Risas y salsa' que la rompe como notario

En la década de 1980, 'Risas y salsa' se convirtió en uno de los programas humorísticos más exitosos de la televisión peruana, marcando a toda una generación con sus sketches. Entre los rostros que alcanzaron popularidad gracias a este espacio destacó Elmer Alfaro, conocido como 'Machucao', quien compartió escenas memorables junto a Adolfo Chuiman en el segmento 'El pícaro'.

Aunque gozaba de reconocimiento y cariño del público, la vida de Alfaro dio un giro inesperado. El comediante trujillano decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y, tras años de esfuerzo, dejó de lado los reflectores para dedicarse a un camino completamente distinto: hoy se desempeña como notario en la ciudad de Nueva Jersey.

Los inicios y el apogeo de ‘Machucao’ en televisión peruana

Elmer Alfaro descubrió su vocación artística desde temprana edad, pese a que su madre se oponía a que ingresara al mundo del espectáculo. Tras una breve experiencia en la Marina Mercante, donde participó en actividades teatrales, decidió dedicarse a la actuación y se integró al grupo actoral Histrión. Allí compartió escenario con figuras como Analí Cabrera, Rodolfo Carrión y Adolfo Chuiman, bajo la dirección de Efraín Aguilar.

Su gran salto llegó con 'Risas y salsa', estrenado en 1980 por Panamericana Televisión. El espacio cómico se convirtió rápidamente en un refugio para los televidentes en tiempos de crisis política y económica. Alfaro alcanzó gran popularidad gracias a su personaje en 'El pícaro', donde interpretaba al inseparable compañero de Chuiman. Su frase característica "Con papá” quedó grabada en la memoria colectiva, al igual que su apodo artístico, inspirado en el raspado de hielo trujillano conocido como machucao.

La nueva vida de Elmer Alfaro en Estados Unidos

Pese a su éxito en la televisión, Alfaro decidió emigrar con la idea de trabajar unos meses y regresar al Perú. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a quedarse en Estados Unidos, donde comenzó desempeñándose en oficios temporales como lavaplatos o vendedor de dulces peruanos. Con el tiempo, se abrió camino en otro rubro.

“Yo pensé irme a trabajar por unos meses, traer unos dolarillos y continuar, pero por una circunstancia ya no pude salir (...) Había que sobrevivir y tuve que hacer muchas cosas como todos los migrantes. Fui preparado para lavar platos y baños, pero también llevé un plus: yo hacía dulces norteños, chancaquitas de manjar blanco, que vendía a los peruanos, pero luego cambié de giro”, mencionó Machucao al medio El Peruano.

El punto de quiebre fue cuando alquiló un espacio cerca del consulado peruano en Nueva Jersey, donde ofrecía servicios de fotografía para trámites. Ese emprendimiento lo acercó a las gestiones documentarias de la comunidad migrante y, tras ganar la confianza de quienes trabajaban en el edificio, le propusieron convertirse en notario. Luego de capacitarse en el área, Alfaro obtuvo la acreditación y desde hace más de 15 años ejerce esta labor, ayudando a peruanos y latinoamericanos en sus trámites de apostillado y legalización de documentos.

El presente y los planes a futuro de 'Machucao'

Actualmente, Elmer Alfaro lleva una vida tranquila en Nueva Jersey, donde reside con su familia y mantiene una rutina estable como notario. Aunque su trayectoria cómica quedó en el recuerdo, el exintérprete de 'Machucao' no descarta un regreso a la vida pública. En entrevistas ha señalado que le gustaría incursionar en la política para defender los derechos de los migrantes, una causa que siente cercana por su propia experiencia.

Respecto a su pasado en la televisión, Alfaro guarda un recuerdo especial de 'Risas y salsa', programa que se transmitió ininterrumpidamente durante 19 años hasta su cancelación en 1999 debido a problemas financieros de Panamericana Televisión. Para él, haber formado parte de aquel elenco fue un honor y una etapa que marcó su vida, aunque su presente esté vinculado a un mundo completamente distinto.