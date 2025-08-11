HOYSuscripcion LR Focus

Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Madre sentenciada a 39 años de prisión por torturar a sus pequeños hijos durante 5 años para ganar dinero en EEUU

"Los crímenes de Boerders se encuentran entre los más atroces y dolorosos que he visto", aseguró un fiscal de EE.UU.

Niños menores de 12 años fueron maltratado por su madre durante años para tener dinero en Estados Unidos.
Si alguna vez no conociste a la peor madre del mundo, esta historia te podrá presentar a la primera en tu vida. En una ciudad de Minnesota, una mujer recibió una sentencia de 39 años de prisión tras un trato inhumano y despiadado contra sus tres pequeños hijos en EE.UU.

La madre, de 34 años, fue identificada como Jordan Nicole Borders. Mientras la edad de los pequeños hijos de Jordan durante el maltrato era de tan solo 8, 9 y 11 años.

PUEDES VER: La aterradora historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

¿Cuáles fueron los maltratos de la madre a sus hijos en Minnesota?

Tras los maltratos físicos, emocionales y psicológicos, Jordan Nicole Borders buscaba que sus hijos lucieran enfermos. De esa forma, pudo conseguir más de US$53.000 por recaudación de dinero del estado y organizaciones sin fines de lucro, según The Sun.

  • Extrajo sangre de su hijo de 9 años con una jeringa hasta dejarlo "enfermo y somnoliento", según los niños a la policía.
  • La madre obligada a sus hijos a vomitar durante las visitas médicas.
  • Los menores eran agredidos con cuerdas, cinturones y cucharas.
  • Los niños sufrieron violencia psicológica al quitarles su comida y dejarlos desnudos afuera como un castigo.
  • Jordan obligó a sus pequeños a usar yesos y collarines ortopédiso innecesarios.

PUEDES VER: Adolescente mató a sus padres porque le dijeron 'no' a una fiesta: invitó a 60 personas con los cadáveres en el armario

¿Cómo arrestaron a Jordan Nicole Borders en EE.UU.?

Los médicos de varios hospitales comenzaron a sospechar de Jordan Borders luego que sus hijos presenten problemas de salud de forma inexplicable, mencionó The Sun. Entonces, durante las investigaciones, los niños expusieron las torturas inhumanas de su madre.

La medida de las autoridades no quedaron solamente allí, ya que decidieron registrar la vivienda de Borders. En ella, se pudo encontrar varias evidencias, entre ellas, algunas jeringas que corroboraron la versión de los niños.

PUEDES VER: Venezolano quería matar a peruano por infidelidad de su esposa, pero terminó asesinando a 3 latinos: está libre en EEUU

¿Qué acusaciones se realizaron contra la violenta madre?

Jordan Nicole Borders terminó siendo condenada en junio por las autoridades de Minnesota, según The Sun. La jueza Patricia Aanes declaró que Borders actuó con "particular crueldad", añadió el medio.

  • Intento de asesinato en primer grado.
  • Tres cargos por tortura infantil.
  • Tres cargos de acoso.
  • Cuatro cargos de robo por falsa representación.
