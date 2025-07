USCIS advierte a inmigrantes con Green Card: perderán su residencia en EEUU si no renuevan el documento en esta fecha clave

La Green Card (tarjeta verde) en Estados Unidos es clave para aquellos inmigrantes que buscan asentarse en el país bajo el gobierno de Donald Trump, y así poder acceder a beneficios como trabajar y residir legalmente. Sin embargo, el documento tiene fecha de vencimiento.

Lo que muchos desconocen es que el estatus migratorio de residente permanente puede perderse si cometes el error de no renovar tu documentación a tiempo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) establece fechas límite clave que deben respetarse.

¿Cuándo se renueva la Green Card con USCIS?

Según la agencia, la Green Card tiene una vigencia que dura 10 años en la mayoría de casos, y debe ser renovada seis meses antes de su fecha de vencimiento. Además, USCIS dice que algunas tarjetas (condicionales) son válidas por dos años, y debe presentarse una solicitud para eliminar dichas restricciones 90 días antes de que pierda su valor.

El riesgo de no renovar o reemplazar la tarjeta de residencia permanente recae en no poder probar el estatus migratorio en EE. UU., por lo cual puede perderlo. Esto implica perder tu empleo, no poder conseguir otro y más problemas legales en la nación, además de enfrentar una posible expulsión si te quedas sin un sustento legal para estar en el territorio.

Es importante mencionar que tarjetas de residencia antiguas no tienen una fecha de expiración. Estas son válidas, pero la agencia federal recomienda que se reemplacen con una versión actualizada, con el fin de que los datos sean correctos y evitar problemas con las autoridades estadounidenses. Para ello se usa el Formulario I-90.

Cómo reemplazar la tarjeta de residencia permanente en EE. UU.

USCIS indica que este formulario puede ser descargado para llenarse a través de su página oficial. También se usa el I-90 para cambiar información personal en caso necesite actualizarse. Asimismo, será necesaria si la tarjeta ''verde'' fue robada o extraviada por su propietario, o si ha sufrido algún daño.

Por último, si un extranjero adquirió la Green Card siendo menor de 14 años, la ley de EE. UU. obliga a renovarla al cumplir dicha edad. En el caso de los residentes condicionales por matrimonio, ellos deberán usar el Formulario I-751 llamado “Solicitud para Cancelar las Condiciones de Residencia”. Y a aquellos que se les otorgó la tarjeta por inversiones les corresponde el Formulario I-829.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.