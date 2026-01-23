HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Abogado explica qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima: "No suspende el contrato"

Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, señaló que la separación de Alianza Lima no es una sanción, sino simplemente a una medida preventiva y temporal.  

Abogado explicó qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Foto: composición LR/difusión
Abogado explicó qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima atraviesa un complicado momento tras la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Mientras se realiza la investigación y se recogen las versiones pertinentes, la institución blanquiazul separó indefinidamente a los tres jugadores involucrados en el presunto delito. Esto implica que, por el momento, los futbolistas no volverán a vestir la camiseta del conjunto íntimo.

Ahora bien, esta decisión que ha tomado Alianza tiene sus aristas. De acuerdo el abogado internacional Marcelo Bee Sellares, la separación de Zambrano, Trauco y Peña del plantel no significa que culminaron su vínculo con el club, sino que responde a una medida preventiva.

Abogado explica qué significa la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

"Conforme a la legislación laboral peruana y al Convenio Colectivo de Futbolistas Profesionales, la separación del plantel de los jugadores de Alianza Lima no es una sanción, no suspende el contrato, no extingue el vínculo, ni habilita rescisión automática", comentó Bee Sellares en su cuenta de X.

Asimismo, remarcó que esta medida tiene un carácter netamente temporal. "Se trata de una medida preventiva y temporal, válida únicamente si respeta la remuneración, los derechos contractuales y el debido proceso disciplinario", añadió.

Periodista revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Mercedes Ninci contó estremecedores detalles sobre la denuncia contra los jugadores de Alianza Lima. De acuerdo a la periodista, Carlos Zambrano invitó y costeó todos los gastos para que las dos jóvenes, identificadas como Sol y Dana, viajen a Uruguay, donde el club hacía su pretemporada.

“Ella cuenta que va con una amiga a Montevideo, Dana, en Buquebús. No tenían plata, pero su amiga Dana le dice que estaban invitadas por Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos”, comentó en el programa 'Alguien tiene que decirlo'.

“Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber, más de lo que correspondía. Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección”, complementó.

