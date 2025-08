Universitario logró una victoria por 2-0 frente a Alianza Universidad en su visita a Huánuco, manteniendo su racha invicta en el Torneo Clausura 2025. Los goles que sellaron el triunfo fueron obra de José 'Tunche' Rivera y Jairo Vélez. Este resultado permitió al conjunto crema escalar al segundo puesto de la tabla con un total de 10 puntos. Uno de los jugadores que fue titular en este compromiso fue Miguel Vargas, quien llegó al elenco de la 'U' en diciembre del 2024 y es el segundo arquero después de Sebastián Britos.

Jorge Fossati ya había mencionado tras el triunfo ante Atlético Grau en la fecha pasada que si Sebastián Britos no arrancaba en el once inicial era porque se estaba recuperando de alguna lesión. Finalmente, el portero uruguayo no participó de este partido.

Jorge Fossati habló sobre la actuación del arquero Miguel Vargas

En su llegada a Lima, el popular 'Nonno' elogió a Vargas por su actuación en Huánuco y aseguró que la suplencia de Britos se debe a que no se encuentra en óptimas condiciones.

"Muy buen arquero, nos dio la razón cuando dijimos que tenemos 3 arqueros de primer nivel. Con cualquiera de ellos que juegue estoy súper tranquilo, pero no inventemos telenovelas, dije en el partido pasado que sí no juega Britos, será porque tiene una lesión", manifestó ante los medios.

Por otro lado, se refirió al polémico gol anulado a Álex Valera sobre el final del primer tiempo y señaló que la decisión de Kevin Ortega fue inusual. Además, lamentó que ese tanto no haya subido el marcador, ya que les permitiía irse al descanso con más ventaja.

"Yo vi el gesto del árbitro, que se los aclaró a los que estaban en el rebote. Sinceramente, desconozco, no tengo en la memoria una jugada similar. Una pena para nosotros, porque, más allá del mérito del arquero, íbamos a ir al vestuario 2-0, un resultado más tranquilo sabiendo del desgaste", aseveró.