Alianza Lima tuvo un debut amargo. Los blanquiazules cayeron 2-0 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo de Néstor Gorosito lució desdibujado y poco pudo hacer para sumar en esta primera jornada. Uno de los más criticados por los hinchas fue Guillermo Viscarra, pues consideran que pudo hacer algo más en el gol de Facundo Callejo. Sin embargo, el periodista deportivo Mr. Peet salió al frente para quitarle responsabilidad.

A diferencia de la mayoría de fanáticos, Peter Arévalo no cuestionó a Viscarra por esta jugada en particular. Para el comunicador, los porteros están expuestos a este tipo de jugadas y consideró que el segundo tanto cusqueño fue un golazo.

Mr. Peet defiende a Viscarra tras derrota de Alianza en Cusco

"Hay gente que leo que habla de que el gol de Callejo es por entre las piernas de Viscarra. Una cosa es que te la tiren de 30 metros y otra es que te definan tan cerca", comenzó diciendo en su programa 'Madrugol'.

Asimismo, séñalo que hoy en día pocos arqueros salvan a sus equipos. "Hoy ningún arquero hace la de Dios, ya que todos los arqueros abren las piernas, sin excepción y corren el riesgo que te la pongan por entre las piernas", agregó.

Finalmente, fue sincero al mencionar que no criticará a Guillermo Viscarra porque considera que fue una buena anotación de los dirigidos por Miguel Rondelli. "Y no lo voy a juzgar por el segundo gol de Cusco, que me parece un golazo", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo compromiso de Alianza Lima será ante Gremio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. El choque está programado para llevarse a cabo este miércoles 23 de julio desde las 7.30 p. m., en el Arena do Gremio.

En lo que corresponde al campeonato local, los blanquiazules tendrán que recibir en Matute a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 2 del Clausura. Este cotejo se disputará el próximo domingo 27 de julio, a partir de las 6.00 p. m.