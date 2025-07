Luego un pobre inicio de temporada, Sporting Cristal tiene la necesidad de sumar refuerzos de categoría para pelear el Torneo Clausura y soñar con el título de la Liga 1. Con la salida del uruguayo Martín Cauteruccio, el conjunto rimense empezó a moverse en el mercado y decidió realizar una oferta por el goleador Raúl Ruidíaz; sin embargo, esta propuesta fue descartada.

En medio de las negociaciones, se pudo conocer que Ángel Comizzo, entrenador de Atlético Grau de Piura, jugó un rol determinante en la decisión final del exedelantero de la selección peruana.

El motivo por el que Raúl Ruidíaz rechazó a Sporting Cristal

"Cristal hizo una oferta el martes (8 de julio) en la noche. Era una oferta muy buena, que en un principio no le disgustaba. Hablamos con Arturo Ríos, presidente de Grau, para preguntarle si le contactó Cristal y dijo que 'hasta ahora no'. Lo que pasó en la noche es que llegó una propuesta muy buena, y a Raúl no le disgustaba", reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max'.

Al momento de evaluar la oferta de Sporting Cristal, Ruidíaz decidió conversar con el técnico Ángel Comizzo. Durante este diálogo, el DT le indicó a su dirigido que marcharse al Rímac podría afectar un posible regreso al club de sus amores, Universitario de Deportes.

"Finalmente, Raúl Ruidíaz tuvo una conversación con Ángel Comizzo. Comizzo tuvo mucho que ver en la decisión de que Raúl Ruidíaz diga que no y se quede en Atlético Grau hasta fin de año (...). Dentro de lo que recogimos como información, en esa conversación (Comizzo) señaló: '¿Tú quieres volver a tu casa en algún momento, Raúl? Llegando a Cristal esto te va a complicar'. Dentro de lo que quería persuadir Comizzo para que se quede en Grau, eso sirvió para que le diga no a Cristal y pensando, en un futuro, en el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario.

Refuerzos de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Hasta el momento, Sporting Cristal solo anunció la contratación Miguel Araujo, quien es internacional con la selección peruana y viene de jugar en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. En ese sentido, otros de los nombres voceados para reforzar a los celestes son Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina) y el brasileño Wellington Nascimento (Amazonas FC de Brasil).

Por otra parte, el entrenador Paulo Autori sufrió algunas bajas de consideración para afrontar el Torneo Clausura. El goleador Martín Cauteruccio partió hacia el Bolívar de Bolivia, mientras que el defensor Franco Romero no renovó su contrato.