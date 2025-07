En este 2025, Jeriel De Santis se ha posicionado como uno de los jugadores de ascendencia peruana con más goles en el extranjero. Luego de su catastrófico paso por Alianza Lima, el atacante de 23 años la rompió en Caracas FC tras marcar 6 goles en 13 compromisos disputados. Su buen rendimiento en el conjunto llanero lo llevó a ser vinculado con un posible llamado a la selección peruana. Sin embargo, en una reciente entrevista, el delantero dejó en claro que su sueño es debutar con su natal Venezuela.

Debido a su doble nacionalidad, De Santis puede ser convocado por la Bicolor o la Vinotinto. Por el momento, no ha recibido el llamado de ningún combinado patrio, pero aseguró que anhela jugar con los llaneros, a pesar de la gran cantidad de delanteros.

De Santis rechazó jugar con la selección peruana por Venezuela

En conversación con el medio Solo Venex, Jeriel De Santis expresó su postura sobre representar a un país. En síntesis, no dudó en repetir lo ya había dicho hace algunos años atrás: jugar con Venezuela.

"No he recibido ningún llamado de nadie, ni de Venezuela ni de Perú, pero dije en su momento que mi sueño más grande es debutar con la selección de Venezuela. Obviamente es muy difícil, porque tenemos muchos delanteros con mucha jerarquía, pero nunca me cierro a nada y esperemos ver que pasa en estos meses", declaró.

De Santis regresaría al Perú para jugar en Alianza Lima

A pesar de su buen momento en Caracas FC, el club no estaría dispuesto a comprar su pase. En este sentido, Jeriel De Santis volvería a suelo peruano para jugar en Alianza Lima. Eso sí, el elenco blanquiazul evaluaría su permanencia, señaló el periodista Mr. Peet.

"¿Va a retornar? Sí, volverá cuando termine la liga de Venezuela. Jeriel se va a poner a disposición de Alianza Lima y en el club verán (...) En mi opinión, ante la salida de Guzmán y un posible préstamo de Matías Succar, yo no vería con malos ojos su regreso, porque Alianza no puede contratar un extranjero en ese puesto para lo que resta del año”, dijo el comunicador en el programa 'Madrugol'.