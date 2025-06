Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, se pronunció sobre la no llegada de Anderson Santamaría y la posible incorporación de Miguel Araujo, generando expectativas entre los hinchas celestes.

Durante su participación en el programa 'Denganche', Uribe aclaró que la directiva del club no ha discutido la llegada de Santamaría, lo que deja abierta la posibilidad de otros refuerzos en la defensa. Además, el exfutbolista destacó la importancia de fortalecer el equipo para el Torneo Clausura.

Uribe también habló sobre su compromiso con los aficionados, asegurando que se están realizando gestiones para traer nuevos jugadores que aporten al rendimiento del equipo en la competencia.

Sobre Anderson Santamaría y su no llegada a Sporting Cristal

Uribe fue enfático al señalar que la situación del defensa peruano no ha sido un tema de discusión en la directiva de celeste. “En la interna muchas cosas se expresan o por ahí aparecen y no es un tema que se haya tocado en directiva. Yo no he conversado ese tema con Gustavo Zevallos”, afirmó.

Miguel Araujo en la mira de los cerveceros

En paralelo, Uribe mencionó que la llegada de Miguel Araujo a Sporting Cristal es una posibilidad que se está trabajando. “Ojalá, todos están haciendo las gestiones”, comentó, dejando entrever que el club está en conversaciones para concretar la incorporación del defensa central.

Incorporaciones para el Torneo Clausura

Uribe también se refirió a la necesidad de nuevas incorporaciones en el equipo. “Confiamos en que así sea, por eso es que vamos a hacer un esfuerzo. Hay que hacerlos porque eso es lo que se necesita”, concluyó. Dejando en claro que el club buscará reforzar su plantilla para la Liga 1.