El último fin de semana, Alianza Lima empató sin goles ante Sport Huancayo y complicó seriamente sus posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura 2025. Los íntimos no pudieron hacerse fuertes de local y ahora tendrán 4 finales más en este primer certamen de la Liga 1, aunque ya no dependen de sí mismos. Una de las decisiones que sorprendieron del técnico Néstor Gorosito para este partido fue la ausencia de Pablo Ceppelini en el once inicial. El estratega argentino optó, una vez más, por alinear al joven Piero Cari.

Esta decisión de sentar al volante uruguayo no solo pasaría por razones futbolísticas. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Gorosito habría elegido al mediocampista de 17 años debido a que hubo algunas actitudes de Pablo Ceppelini que no le gustaron.

¿Por qué Pablo Ceppelini no fue titular en Alianza Lima ante Sport Huancayo?

"Desde la duda periodística que tengo es si juega Cari o Ceppelini ante Comerciantes Unidos. Habrá que ver, porque la decisión de que haya jugado Cari el día sábado tiene que ver con algunas actitudes de Ceppelini que no han terminado de gustar en el comando técnico. No es una decisión porque solamente considere que Cari esté mejor que Ceppelini, hay algunas actitudes", comenzó diciendo el comunicador.

Luego, Pacheco hizo una comparación con lo ocurrido anteriormente con Guillermo Enrique, quien en su momento también habría sido sentado por Néstor Gorosito por la misma razón.

"Pasó en su momento con Guillermo Enrique, que no digo que sean las mismas actitudes, pero Enrique fue suplente ante Talleres porque, previamente, salió de cambio ante Atlético Grau y tuvo una pequeña discusión con D'Arrigo. Hay algunas actitudes que normalmente no gustan en algunos futbolista y el técnico lo ratifica en la cancha. Hay algunas actitudes que no les ha gustado de Ceppelini", agregó.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1

El siguiente encuentro de los íntimos será ante Comerciantes Unidos este miércoles 18 de junio. El cotejo está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo.