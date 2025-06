'Flaco' Granda criticó a clubes que apoyaron gestión de Agustín Lozano en la FPF: "Los de la paletita verde"

La selección peruana se quedó sin chances para ir al mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026 y las reacciones en la prensa no se hicieron esperar. El periodista Giancarlo Granda arremetió contra la gestión de Agustín Lozano, a quien responsabilizó del gran fracaso en estas clasificatorias. A falta de dos fechas para que termine la competición, la Bicolor quedo prácticamente fuera de carrera para acceder a la plaza de repechaje.

“A todos mis amigos de la paletita verde, gracias, ladrones de ilusiones”, fueron las duras declaraciones del ‘Flaco’, en referencia a los clubes que respaldaron la gestión de Lozano como presidente de la FPF.

Granda señala a Joel Raffo por apoyar a Agustín Lozano

El periodista también tuvo palabras para el presidente de Sporting Cristal, criticándolo por prometer que iba a cambiar el futbol peruano desde adentro y resaltó que cambio al equipo celeste, pero para “mal”.

“Es fácil pegarle a Agustín Lozano, todos dicen que Lozano es el culpable, y me queda claro. Es el presidente de la FPF, pero hay algo que creo que la gente no sabe. Lozano no es que aterrizó en un objeto volador no autorizado en la Federación; él llega por votos y los votos se los dan los clubes. Entonces; (Joel) Raffito, amigo mío, que dijiste que ibas a cambiar el fútbol peruano desde adentro. No puedes ni cambiar Sporting Cristal, hermano. De hecho, si lo cambiaste, lo cambiaste para mal”, dijo en su programa ‘Palabra de Hincha’.

Además, arremetió contra los dirigentes de otros equipos que según él apoyan a la gestión de Agustín Lozano. “Alianza Lima, Universitario, Grau, todos con la paletita verde, salvo Melgar y Cienciano, que son una excepción. El mal del fútbol peruano es de todos, no solamente del presidente de la Federación. Es el máximo responsable, sí, pero es respaldado por todos estos nefastos dirigentes que le siguen dando el ‘ok’ para que siga siendo el presidente”, agregó.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

Perú se despedirá de las clasificatorias frente a Uruguay en Montevideo y con Paraguay en Lima. Estos partidos corresponden a la última fecha doble FIFA, que se jugará en septiembre.