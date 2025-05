El “Bernabéu” abandonado de Lima: más de S/25 millones en un estadio fantasma en Chorrillos

En el asentamiento humano San Genaro soñaron con tener su propio Bernabéu, pero lo que tienen hoy es más bien un monumento al abandono. Lo que iba a ser el complejo deportivo más grande del sur de Lima —con un estadio para 16.000 personas, pista atlética, salones múltiples y hasta estacionamiento— quedó convertido en una estructura de columnas asimétricas, fierros oxidados y tierra acumulada.

Con más de S/25 millones invertidos desde 2012, el estadio de Chorrillos, en Perú, no solo nunca se terminó, sino que hoy es símbolo de promesas rotas y desconfianza entre los vecinos. En La República decidimos recorrer las instalaciones, conversar con los residentes de la zona y revelar la realidad de una iniciativa que, hasta ahora, se ha quedado en promesa.

No obstante, el espacio ha tenido múltiples usos ajenos al objetivo original. Durante la pandemia del covid-19, fue adaptado como centro de entrega de víveres para las familias más vulnerables del distrito. Según información de la Municipalidad de Chorrillos, en la actualidad funciona como almacén.

"Actualmente, no tiene un uso como tal, pero la municipalidad lo está manejando como depósito o punto de acopio", sostuvo Felipe Gamarra, Gerente de Desarrollo Urbano.

Estadio San Genaro de Chorrillos, captado por dron. Créditos: Luis Gallardo / La República.

¿Quién sería el responsable?

La propuesta del complejo deportivo se produjo durante el mandato del exalcalde Augusto Miyashiro Yamashiro, hoy sentenciado por negociación incompatible. Entonces, si se habla de posibles responsables, los reflectores apuntan a su gestión en el distrito de Chorrillos, la cual se extendió por más de 20 años.

Según el Ministerio de Economía, entre el 2012 y 2018, se invirtió más de S/17 millones. Sin embargo, el estadio San Genaro es una obra familiar. En el 2019, el hijo de Augusto Miyashiro ganó las elecciones municipales y durante su mandato se destinaron otros S/11 millones. En total, la dinastía Miyashiro gastó más de S/25 millones en una obra que, hasta hoy, permanece inconclusa.

Estadio San Genaro de Chorrillos, captado por dron. Créditos: Luis Gallardo / La República.

La actual gestión municipal indicó que, al recibir el proyecto, se encontraron con la sorpresa de que no contaba con un expediente técnico, documento clave para la ejecución de cualquier obra. Es decir, en la construcción del estadio San Genaro no se tomaron en cuenta aspectos fundamentales como el diseño ni la viabilidad de la obra.

"Fallas estructurales y constructivas que se evidencian en la infraestructura inconclusa del estadio, dejada por la gestión Miyashiro desde que inicio su ejecución allá por el año 2012", declaró el vocero de la comuna chorrillana.

En esa misma línea, en el 2023, la comuna contrató una consultoría por un valor de S/800.000 para supervisar las condiciones de la obra. El informe arrojó resultados desfavorables que pueden ser percibidos a simple vista: fierros oxidados, grietas en las paredes y columnas asimétricas. Además, el terreno donde se levanta la estructura no es el adecuado, pues presenta condiciones de inestabilidad.

"Dicha necesidad de contratar una consultora especializada para estos estudios, nace a raíz de una inspección técnica del personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la cual manifiestan que existen serias irregularidades: inadecuada configuración estructural de los elementos estructurales, deficiente proceso constructivo de las partidas del proyecto, agrietamientos en pisos y losas de entrepiso, agrietamiento en muros de albañilería entre otras fallas estructurales y de acabados", sostuvo.

Vecinos viven con ruido y tierra

Más allá del concreto a medio terminar y las promesas incumplidas, están los vecinos. Son ellos quienes conviven cada día con la desilusión de ver un estadio que prometía progreso, pero que hoy solo genera preocupación. Inseguridad, deterioro urbano y mal uso del espacio público son algunas de las quejas que los residentes de San Genaro repiten desde hace años sin encontrar respuesta. La República escuchó sus testimonios.

Luz Lozano vive en el asentamiento humano San Genaro hace más de 20 años y estuvo presente cuando el exalcalde Miyashiro colocó la primera piedra. Sin embargo, hoy denuncia que los ruidos de los camiones no la dejan dormir y la tierra ha invadido por completo su vivienda. "No me ha beneficiado en nada, en la noche yo no puedo dormir porque viene los tractores con sus ruedas de metal y hacen bulla (...) toda esa tierra amontonada, ya me cansé de barrer", sostuvo.

Vecinos de Chorrillos indignados por obra abandonada. Créditos: Kevinn García / La República.

Por otro lado, Pablo Guillen considera que la iniciativa de hacer un estadio fue oportuna porque iba a contribuir a la promoción del deporte, pero considera que el problema fue la gestión. "El anhelo era que el estadio funcione (...) incluso inauguró el papá, pero el hijo no pudo consolidarlo, solo estaba para la foto", declaró.

En efecto, al interior del complejo deportivo, encontramos una placa dorada firmada por el exalcalde Augusto Miyashiro, como recuerdo de una inauguración simbólica que nunca llegó a traducirse en una obra concluida ni útil para la comunidad.

En el terreno donde hoy se levanta el estadio inconcluso, año tras año se realizaba un torneo deportivo que reunía a equipos de distintas categorías del asentamiento humano. Lamentablemente, esta actividad fue cancelada con el inicio de la construcción. “Desde que lo construyeron, terminó el campeonato que se venía realizando todos los años”, lamenta Ramiro Campos, comerciante de la zona.

Acciones de la municipalidad

Según Felipe Gamarra, se tiene proyectado culminar el expediente técnico completo del saldo de obra en el mes de junio del presente año, e iniciar de inmediato las acciones pertinentes para su ejecución estratégica. Hasta entonces, el destino del estadio San Genaro quedará incierto.