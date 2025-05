El volante de la selección peruana, Sergio Peña, se pronunció sobre la posibilidad de regresar al fútbol peruano y unirse a Sporting Cristal, desmintiendo los rumores que han circulado en los últimos días. En la entrevista, que la brindó días atrás de la convocatoria de Óscar Ibáñez, señaló que no estaba enterado de ello hasta que su mamá lo llamó.

En una reciente entrevista, el jugador del PAOK de Grecia dejó claro que no tiene ningún vínculo con el club dirigido por Paulo Autuori. Peña se mostró sorprendido por la cantidad de publicaciones que afirmaban su retorno al Rímac, aclarando que su regreso a Lima se debe a motivos familiares y a la necesidad de mantener su ritmo competitivo.

Sergio Peña desmiente llegada a Sporting Cristal para el Clausura

Durante los últimos días, se especuló sobre la posibilidad de que Sergio Peña dejara Europa para reforzar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el jugador desmintió estas afirmaciones, indicando que no tiene conocimiento de su supuesta llegada al club celeste.

"Eso si no sé de dónde ha salido, lo he visto en todos lados… Mi mamá me ha llamado hace dos días y me dijo que ha visto que voy a Cristal y le respondí que no tengo idea, me acababa de levantar y vi la noticia también, pero no tengo idea. Yo vine antes porque acabó mi torneo. Hay partidos de selección, en caso sea convocado no quiero estar un mes de vacaciones y después ir", declaró el seleccionado peruano.

Sergio Peña regresó a Lima para seguir entrenando

Peña explicó que su regreso a la capital peruana no está relacionado con un traspaso a Sporting Cristal, sino que busca estar cerca de su familia y mantener su ritmo de juego. “Vine antes porque acabé mi torneo y porque hay partidos de selección. En el caso que sea convocado no quiero estar con un mes de vacaciones e ir a la selección sin ritmo”, afirmó el volante, quien actualmente se encuentra entrenando con la selección peruana.