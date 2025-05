Y después de largos días, finalmente Universitario vs Sporting Cristal jugarán con público en el estadio Monumental. Luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionara a la casa de los cremas con una fecha sin asistentes, el cuadro merengue decidió ir a la Comisión de Apelaciones para que la sanción fuera retirada. Y el miércoles por la noche, a pocas horas del partido, salió la resolución con el fallo a favor para el conjunto de Ate.

El delegado de Universitario de Deportes, en su cuenta de X, no dudó en pronunciarse y felicitar a la Comisión de Apelaciones por fallar a favor del reclamo, luego del "mamarracho de la comisión Grau", tal como lo escribió en su publicación. Asimismo, Martín Kohatsu, también señaló que la "justicia que tarda no es justicia".

Delegado de Universitario deja mensaje a Comisión Disciplinaria de la FPF

"Felicitar a la comisión de apelaciones por impartir justicia y corregir el mamarracho que había resuelto la comisión Grau. Para mí, el problema no es si eres hincha o no, pues todos al final tenemos preferencias, pero has de ser equitativo en situaciones similares y toda persona objetiva y sin apasionamiento sabe que aquí no lo hubo. ¿De qué servía una resolución emitida en una semana que no iba a resarcir en nada nuestra perdida económica?", escribió en su cuenta de X, Martín Kohatsu.

"Hay hechos que no fueron evaluados, tal cual lo establece la misma resolución. Aquí lo que ha primado es el principio, el cual dice "justicia que tarda no es justicia". Solo para concluir nunca comento sobre resoluciones que no involucren a Universitario", sentenció.

Mensaje de Martín Kohatsu. Foto: captura de pantalla de X

Comisión de Apelaciones falló a favor de Universitario

El organismo anunció mediante un comunicado que la sanción por los incidentes ocurridos durante el encuentro contra Alianza Atlético de Sullana será aplicada de manera reducida en el próximo partido como local, frente a ADT, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura. En ese enfrentamiento, la tribuna occidente permanecerá cerrada debido al altercado verbal entre aficionados y jugadores del equipo estudiantil.