A sus 41 años, Paolo Guerrero sigue siendo uno de los referentes de la selección peruana. Este 2025, el 'Depredador' fue titular en los dos partidos que la Bicolor disputó por eliminatorias e incluso anotó un gol, en la victoria sobre Bolivia, pese a que en el 2024 había dejado entrever que no jugaría más por el combinado blanquirrojo.

Por más que tenga un gran respaldo en su calidad de goleador histórico del equipo, muchos hinchas cuestionan que el delantero siga siendo convocado debido a su edad. El propio Guerrero se mostró consciente de que la selección necesita nuevos rostros, pero explicó que su presencia se debe al compromiso que siente por su patria.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre la selección peruana?

En una entrevista que brindó para la Conmebol recientemente, el jugador de Alianza Lima confesó que él también espera un recambio generacional que le permita a Perú pelear por clasificar al Mundial en las próximas eliminatorias.

"Soy consciente de que hay jóvenes que quieren y deben integrar la selección. A mi patria yo no le puedo decir no. Desde el rol que me toque. Tengo el deseo de que vengan a la selección muchos jóvenes, de que haya el cambio de generación y el entrenador me imagino que también está viendo eso", declaró el capitán de la selección peruana.

¿Paolo Guerrero será convocado a la selección peruana?

Por el momento, aún no está claro si Paolo Guerrero integrará la nueva lista de convocados de Óscar Ibáñez para la fecha FIFA de junio. No obstante, dado su presente con el club íntimo (4 goles en 7 partidos del Torneo Apertura) y a que atendió el último llamado, en marzo, su convocatoria sería más que probable. El próximo domingo 25 de mayo, cuando el DT revele su lista, se conocerá si Guerrero fue o no citado.