Universitario de Deportes consiguió un triunfazo ante Barcelona SC en el Monumental y mantiene intactas sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Jorge Fossati mostró un gran nivel frente a su gente y uno de los jugadores más destacados fue el César Inga, quien sorprendió al ubicarse como carrilero.

El futbolista de 23 años, quien llegó al conjunto de Ate tras su destacado paso por ADT de Tarma, no demoró mucho en adaptarse a la 'U' y se ha convertido en titular en los últimos partidos. En medio de este panorama, el defensor habló sobre los jugadores a los que admira y considera referentes.

César Inga se declara admirador de Jefferson Farfán

Al ser consultado sobre los personajes del balompié a los que admira, César Inga mencionó a Jefferson Farfán, exgoleador de la selección peruana y Alianza Lima. Además, el carrilero señaló que, cuando se desempeñaba como extremo, siempre seguía a Neymar, astro de la selección de Brasil.

"Me gusta el fútbol de Farfán, de Yotún, de Cueva también. Y en el exterior, siempre me gustó Neymar. Siempre veía sus videos cuando jugaba como extremo", manifestó en diálogo con RPP.

César Inga es titular en Universitario. Foto: Liga 1

¿Qué dijo César Inga tras el triunfo de Universitario ante Barcelona?

Luego de imponerse contra Barcelona SC, Inga indicó que desde hace algunos días viene practicando con el entrenador Jorge Fossati para desempeñarse como carrilero por izquierda.

"Hace unos días probamos este sistema y el profe me dijo que iba a jugar de nuevo ahí. Esa posición ya la conozco porque en ADT he jugado casi todo el año por fuera. Me siento más cómodo ahí, pero en cualquier posición donde me pongan, sea por izquierda o por derecha, de carrilero, voy a dar todo por esta linda camiseta", manifestó ante los medios de comunicación.

"Vengo jugando casi todos los partidos, pero me siento bien. También un poco mentalmente desgastado por el tema de la seguidilla y esto que pasó también el partido pasado, pero igual estoy bien. Donde me ponga el profe siempre voy a dar todo de mí", agregó sobre la seguidilla de partidos en la temporada.