En medio de la frustración por el empate que cosechó Universitario ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores, José Luis ‘Puma’ Carranza, símbolo e ídolo de la institución merengue, disparó sin filtros contra el arquero Sebastián Britos, a quien responsabilizó directamente por el resultado. Las declaraciones se dieron en el canal de YouTube Trivu TV, donde el exvolante no escatimó palabras y calificó la actuación del guardameta como una de las peores que ha presenciado.

Además de cuestionar el rendimiento de Britos, el ‘Puma’ también apuntó contra el técnico Jorge Fossati por modificar una alineación que, a su juicio, venía funcionando bien. Para Carranza, Universitario debió repetir la fórmula que dio resultados ante Barcelona SC, especialmente en el mediocampo, donde destacó la conexión entre Jairo Concha, Jairo Vélez y Andy Polo.

‘Puma’ Carranza destroza a Sebastián Britos por errores contra Independiente del Valle

Con el estilo frontal que siempre lo ha caracterizado, el 'Puma' Carranza encendió la polémica tras el empate entre Universitario e Independiente del Valle. Durante su participación en el programa ‘La interna’ del canal de YouTube Trivu TV, el exfutbolista señaló que el arquero uruguayo Sebastián Britos fue determinante en el mal resultado del equipo.

“Sebastián Britos tapó mal. Fue lo más malo que he visto, porque es un buen arquero, para mí”, expresó de forma tajante, con lo cual cuestionó el nivel del portero uruguayo en un partido clave por la Copa Libertadores. Para el ‘Puma’, el exarquero de Liverpool de Uruguay fue el principal responsable del resultado por la fecha 4 del torneo continental.

Asimismo, pide que Diego Romero no regrese a la ‘U’. “La gente pide que traigan a Diego Romero, pero, mira, cuando uno quiere luchar por su club, se queda a pelear y no se habla. Los empresarios vienen y te dicen varias cosas. Hermano, hay que jugar. No juegas acá ni allá, hay que ser claro. La gente no entiende”, agregó.

José Luis Carranza arremetió contra Jorge Fossati

El ‘Puma’ Carranza no solo criticó a Sebastián Britos, sino que también se pronunció en contra de la formación que presentó Jorge Fossati para su primer duelo con Universitario en Copa Libertadores desde su regreso. Para el exvolante, la ‘U’ debió alinear a los mismos que tuvieron minutos en el triunfo contra Barcelona de Ecuador.

“La ‘U’ jugó mal. Yo pienso que debieron jugar los mismos que habían jugado contra Barcelona SC, porque Jairo Vélez viene bien. Vélez e (César) Inga juegan bien. Debieron juntarse los dos Jairos y con Andy Polo nos iba mucho mejor”, aseveró Carranza.