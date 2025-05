Universitario de Deportes ha descartado a dos candidatos con pasado en el club para reemplazar a Manuel Barreto. La institución busca un perfil específico que se asemeje al estilo analítico y técnico del exdirector deportivo. En este sentido, aún se mantienen a la expectativa de encontrar al próximo a cargo tras la repentina salida del popular 'Muñeca'.

En un mes lleno de cambios, la 'U' ha visto la salida de Fabián Bustos y Manuel Barreto, siendo Antonio García Pye el encargado de asumir temporalmente el cargo. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo director deportivo está en marcha, y dos nombres han sido desechados: Álvaro Barco y José Guillermo del Solar.

Universitario descartó a 2 candidatos para reemplazar a Manuel Barreto

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa 'Hablemos De MAX' que Álvaro Barco y José 'Chemo' Del Solar no serán considerados para el puesto. La decisión se basa en intereses profesionales que los alejan de la entidad merengue.

Según Peralta, Barco tiene intereses profesionales que lo distancian de la 'U'. “Estoy en capacidad de decir que Álvaro Barco no va a ser el director deportivo de Universitario. No porque no tenga el perfil o no guste, sino porque me parece que la ‘U’ apunta a otra situación", aseguró.

Otro nombre que sonó con fuerza fue el de José 'Chemo' Del Solar, quien actualmente está comprometido con el proyecto de César Vallejo. Peralta indicó que Del Solar no ha recibido propuestas de Universitario y que, de recibirlas, no las valoraría debido a su compromiso a largo plazo con el club trujillano.

"‘Chemo’ Del Solar tampoco ha recibido una propuesta ni un llamado para ser el director deportivo de la ‘U’. Y si eso ocurriera, tengo la información de que no la valoraría porque está muy metido en el proyecto de Vallejo, donde firmó por cinco años y quiere apuntar a eso”, agregó.

¿Cuál es el perfil que busca Universitario tras la salida de Manuel Barreto?

Jean Ferrari, directivo de Universitario, ha manifestado que se tomará su tiempo para analizar diversas opciones para el puesto de director deportivo. Mientras tanto, Antonio García Pye asumirá las funciones logísticas y administrativas. Ferrari ha dejado claro que el club busca un perfil similar al de Manuel Barreto, con un enfoque analítico y técnico.

“Se busca un perfil analítico técnico de un director deportivo como Manuel Barreto, muy parecido: en el análisis, las métricas”, declaró Peralta. Esta búsqueda se enmarca en un contexto donde el mercado de pases no está abierto, lo que limita las opciones inmediatas para fichajes.