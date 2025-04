Alianza Lima quedó listo para recibir a Talleres en la Copa Libertadores. El cuadro de 'Pipo' Gorosito ganó su último duelo ante Los Chankas por 1-0 y ahora irá por un nuevo triunfo ante el conjunto argentino. Aún no se ha definido de manera oficial el equipo titular que arrancará para los blanquiazules; sin embargo, podría haber una sorpresa: Paolo Guerrero desde el pitazo inicial.

Con esta novedad, Diego Rebagliati explicó en el programa D y T que ya conoce el plan de Néstor Gorosito para alternar a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el equipo. Además, señaló que ni uno está robotizado netamente para un torneo, ya que hasta para patear los penales se tienen un respeto y saben quién debe hacer qué en cada partido.

Diego Rebagliati revela el plan de Gorosito sobre Barcos y Guerrero

"La novedad es Paolo Guerrero. En esta alternancia entre Paolo y Hernán, uno pensaba que tal vez Barcos es el de la Copa (Libertadores) y Paolo del campeonato (Liga 1), un partido cada uno, pero no. Ahora se dio, para suerte, que Barcos arrancó con Los Chankas y ahora le tocaría a Paolo. Barcos quedó fuera del campeonato, porque lo expulsaron y Paolo va a tener que jugar el siguiente partido, pero Gorosito respeta bien eso y lo está manejando muy fina esa situación", dijo el comentarista deportivo.

Además, puso un ejemplo del porqué cree que 'Pipo' viene haciendo una buena función con ambos experimentados jugadores, ya que en el duelo ante Los Chankas ni discutieron por el balón. "El otro día, para mí no fue un detalle, cuando le cobran el penal después de un buen rato, Barcos agarró la pelota y no lo miró a Paolo y él tampoco se la fue a pedir. Hay respeto. Lo están manejando bien y eso no están sencillo y me parece que Gorosito lo está haciendo muy bien por ahora", añadió.

DT de Talleres se rinde ante Hernán Barcos y Paolo Guerrero

"Terminaron haciendo un gran partido en São Paulo y de local se hace fuerte, pero nosotros con nuestras armas, humildad y trabajo esperemos hacer un gran partido mañana y llevar un buen resultado muy bueno a Córdoba. (...) Paolo y Hernán son dos monstruos del fútbol sudamericano. Me da mucha alegría enfrentarlos, sobre todo a Hernán, que es un amigo. Le mando un abrazo y que descanse, mañana nos vemos", expresó Pablo Guiñazú.