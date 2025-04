Este lunes 21 de abril, Paulo Autuori declaró ante los medios de comunicación en un evento celebrado en la Florida tras ser presentado como nuevo entrenador de Sporting Cristal. El estratega brasileño volvió al elenco bajopontino tras 23 años. Como se recuerda, en el 2002, salió campeón con los celestes. El técnico de 68 años, quien estuvo acompañado de Julio César Uribe y Gustavo Zevallos, aseguró que su regreso se da porque cree en el futbolista peruano y señaló que es un honor volver a dirigir a un club como Cristal.

En otra parte de la conferencia, Autuori manifestó que Sporting Cristal necesita una contribución que esté respaldada por valores éticos. Asimismo, indicó que pese a la importancia del campeonato nacional, se tiene que vivir cada día con la consigna ser campeones de la vida, algo mucho más complejo y que influirá en los resultados deportivos.

"Una institución como Sporting Cristal, enorme, no necesita ayuda, necesita de contribución. Eso se hace con trabajo, ideas, pero respaldadas por aquello que utiliza a los principios de valores. No hay que ganar por ganar. Mucho trasciende el hecho de ser campeón a nivel deportivo, nosotros tenemos que vivir a diario con la idea de venir a ser campeones de la vida, es mucho más complejo porque decide muchas otras cosas. Saber que nosotros como seres humanos necesitamos trabajar y vivir en equilibrio. Estamos entre el bien y el mal, entre el sí y el no, entre las victorias y derrotas, las alegrías y tristezas, tenemos que vivir con equilibrio", aseveró.

"El entrenador que tiene que trabajar para el desarrollo de los jugadores y las canteras. Tengo que hablar del día a día. Estoy muy contento y listos para el sacrificio. (...) Yo tengo que trabajar sabiendo la historia de Cristal. Teniendo tantos logros, yo tengo que respetar eso. Queremos un equipo que entienda la esencia del club. Es responsabilidad de nosotros desarrollar eso", agregó.

¿Cuándo debutaría Paulo Autuori en Sporting Cristal?

El entrenador brasileño tendría su primer partido oficial al mando del equipo celeste este jueves jueves 24 de abril cuando Sporting Cristal enfrente a Cerro Porteño por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para jugarse en el Estadio General Pablo Rojas "La Nueva Olla" a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana9.