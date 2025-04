Sporting Cristal ha confirmado la incorporación de Paulo Autuori como su nuevo director técnico. Mediante un comunicado oficial emitido el miércoles 16 de abril, el equipo rimense anunció el regreso del estratega brasileño, quien llevaba algunos años alejado de la dirección técnica. Autuori, que ya conoce la gloria con los celestes, asumirá el desafío de liderar al conjunto bajopontino en la Liga 1 y la Copa Libertadores, ocupando el puesto de Guillermo Farré hasta el año 2026.

Previo al viaje a Piura, Julio César Uribe declaró a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez y habló sobre la llegada de Paulo Autuori. Además, resaltó que tiene la confianza en el entrenador, a lo que dijo que en el torneo peruano no gana el que está primero ahora mismo, sino el que lo termina ahí.

Julio César Uribe confía en el proceso de Paulo Autuori en Sporting Cristal

"Si hay algo que queremos de verdad es abrazarnos con nuestra hinchada. Entendemos su posición y la respetamos, pero estamos trabajando para darle satisfacción. (...) Él (Autuori) no puede llegar con una varita mágica y transformar las cosas. Todos quieren ser campeón. No es importante quién está primero, sino quién termina primero. Vamos a ver si la suma nos favorece o no, pero respeto para todos, ya que queremos lo mismo", declaró Julio César Uribe.

¿Qué mensaje mandó Julio César Uribe a la hinchada celeste?

El reconocido 'Diamante' manifestó su entusiasmo por la incorporación de Paulo Autuori al equipo en Florida. No obstante, dejó en claro que su llegada no implica una solución inmediata ni cambios drásticos de un día para otro. Aun así, destacó que la dirigencia está comprometida a respaldarlo en cada una de sus determinaciones.

"Voy a decir algo que es muy importante. No soy de magnificar las cosas. Los técnicos ayudamos a los jugadores a que sean felices, que esa felicidad la disfrute su familia y la institución. Él no puede llegar con una varita mágica y transformar las cosas. Acá se ha hecho un buen trabajo con el grupo de apoyo, cada uno desde su área y eso es lo que yo quiero resaltar", declaró a la prensa local.