Universitario derrotó 3-1 a Deportivo Binacional el último viernes 18 de abril por una nueva jornada de la Liga 1 2025. Los cremas, que actualmente se encuentran sin técnico, se impusieron en Juliaca con goles de José Rivera, Jairo Concha y Hugo Ancajima. Con este resultado, el equipo estudiantil se ubicó en la cima del Torneo Apertura y se consolidó como el único equipo invicto en lo que va del certamen. Este sábado 19, Jean Ferrari declaró ante los medios en su arribo a Lima y elogió la actuación del arbitraje en los últimos dos encuentros que han disputado.

El administrador temporal de la 'U' aseguró que Joel Alarcón, juez encargado de impartir justicia en el Universitario vs Deportivo Binacional, tuvo una buena actuación en Juliaca. El también abogado resaltó las jugadas en las que estuvo preciso el réferi y no dudó en felicitar no solo a él, sino también a la Comisión Nacional de Árbitros.

Jean Ferrari elogió al árbitro Joel Alarcón

"Con relación a los partidos que nos ha tocado, hoy quiero felicitar a la Conar. Así como a veces digo cosas fuertes contra el arbitraje hoy quiero felicitar a Joel Alarcón, porque hizo un buen arbitraje, cobró lo que tenía que cobrar. (…) Así como a veces se les golpea también hay que felicitarlos porque hay arbitrajes que fueron buenos, como el de ayer y en el partido ante Melgar", indicó.

Luego, el directivo crema felicitó el trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional de Árbitros en el fútbol peruano. "De nuestra parte, felicitamos a la Conar, porque se nota que están haciendo un trabajo para cambiar esos malos arbitrajes que han habido anteriormente. Esperemos que sigan esa línea, que no hayan arbitrajes favoreciendo a otros, como cobrando penales o cosas así", aseveró.

¿A qué hora juegan Universitario vs Barcelona SC por la Copa Libertadores?

El siguiente encuentro del cuadro merengue será ante Barcelona SC de Ecuador por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El partido está programado para este martes 22 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).