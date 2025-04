Alianza Lima sacó un valioso triunfo ante Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido lleno de polémicas por parte del árbitro Joel Alarcón. El juez principal estuvo envuelto en el ojo de las tormentas por sus controversiales decisiones a la hora de amonestar a los futbolistas o dejar pasar jugadas de peligro.

Por ejemplo, en el arranque del cotejo, Ugarriza 'enganchó' a Guillermo Enrique mientras iban a disputar el balón y terminó lesionando al aliancista, quien se retiró entre lágrimas. Tras el término del encuentro, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, 'disparó' con todo en contra de Joel Alarcón y aseguró que hoy tuvo un pésimo accionar.

"Si hablamos muy bien de Alianza, no se pueden permitir arbitrajes como el de (Joel) Alarcón. Lo conocemos muy bien, permitió la agresividad con mala intención y no pitó una falta tan evidente que hasta el línea pidió disculpas hasta el final. No cobró faltas. Es momento de que Alianza no regale absolutamente nada, pero sí estamos atentos a las decisiones de los árbitros. Lo de Alarcón fue muy malo", declaró el director deportivo tras la victoria de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso.

En cuanto a la victoria ante Deportivo Garcilaso, Franco Navarro se mostró muy feliz por el objetivo conseguido que les permite seguir soñando con el título del Apertura.

"De la forma en cómo se ganó. Alianza como intenta siempre, adueñarse de la pelota, tiene jerarquía, sabe cuando atacar, defender, sabiendo el rival al que enfrentamos hoy que venía bien. Es un triunfo que nos permite seguir soñando con el campeonato que así va a ser hasta el final. Garcilaso tiene buenos jugadores arriba, pero nosotros como equipo somos un equipo muy sólido y bastante sólido", añadió.

Finalmente, el director deportivo de Alianza Lima se refirió a las recientes declaraciones de Jean Ferrari sobre el pedido de cerrar el estadio Alejandro Villanueva.

"Tiene la libertad de reclamar lo que tiene que reclamar. Mi trabajo es estar con el equipo, la parte deportiva, pero el área legal de Alianza Lima trabaja muy bien y ellos son los encargados de ver la parte en ese sentido porque ya hay un fallo. Lo único que voy a decir es que se reclama por el festejo de Quevedo porque se lo dedica a su madre y me parece muy absurdo. Yo no espero nada, la U que haga lo que tenga que hacer. El área legal está muy clarito y todo lo que pasó", finalizó.