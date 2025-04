¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2024-25?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid? Azulgranas y merengues protagonizarán una edición más del clásico español, pero esta vez por la final de la Copa del Rey 2024-25. El duelo se llevará a cabo este sábado 26 de abril a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) y contará con transmisión de América TV para Perú.

Se viene el tercer clásico español entre Barcelona vs Real Madrid en lo que va de la temporada y que han terminado con victoria de los azulgranas. El primero fue por la ida de LaLiga en el Santiago Bernabéu y terminó con un contundente 4-0 a favor de los de Hansi Flick, mientras que el segundo fue por la final de la Supercopa de España, donde los azulgranas ganaron por 5-2.

En la previa de este encuentro, ambos clubes sacaron un ajustado triunfo por la mínima por LaLiga de España. Barcelona sufrió más de la cuenta para vencer a Mallorca con gol de Dani Olmo; por su parte, Real Madrid abrió el marcador gracias a Arda Güler y sumó tres puntos valiosos como visitante para seguir más de cerca a los azulgranas, que tienen 76 puntos, cuatro más en la tabla de posiciones.

De cara a la final de la Copa del Rey, Carlo Ancelotti confirmó que no podrán contar con Eduardo Camavinga y David Alaba, quienes sufrieron lesiones musculares en la victoria ante Getafe y quedaron descartados. Por otro lado, Hansi Flick tampoco podrá hacer uso de su goleador Robert Lewandowski, quien estará fuera de las canchas alrededor de dos semanas.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

El clásico español entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey se jugará este sábado 26 de abril.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey entre Barcelona vs Real Madrid está pactada para que empiece a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La transmisión del Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2024-25 estará a cargo del canal América TV y América TV GO para Perú, en Argentina se podrá ver a través de Eventos HD, en Ecuador por El Canal del Fútbol, en México irá por Sky Sports y, finalmente, en España, se verá por Movistar +, DAZN, RTVE, Movistar Plus+, TVE L1 y M+ Copa del Rey.