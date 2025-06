ICE y sus redadas de inmigración en EEUU: agentes detienen a 4 inmigrantes cuando hacían compras laborales en Virginia

El pasado 20 de junio, en el condado de Glouces, en Virginia, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó en la captura de cuatro hombres en plena calle cuando salían de una ferretería. El hecho ocurrió frente a una sucursal de Ace Hardware, siendo registrado por las cámaras de seguridad.

Según el medio WAVY 10 On Your Side, los detenidos serían empleados de Hertzler and George, una empresa jardinera. Asimismo, se presume que los trabajadores fueron capturados por agentes de ICE mientras realizaban compras laborales.

Operativo de ICE en Virginia genera críticas divididas

Mientras algunos habitantes comentaron que el operativo de ICE se desarrolló de manera profesional, otros manifestaron su preocupación y rechazo. Una persona que fue testigo de la detención declaró: “Me siento contento de que esto haya ocurrido. Lo que me entristece es que haya sucedido tan cerca de mi casa. Fue un gran impacto, pero los oficiales actuaron de manera muy profesional”.

No obstante, esta visión no fue compartida por todos. Brenda Dixon, una residente de larga data y activista local, mostró su indignación. “No me importa si eres demócrata o republicano. Esto está mal. No se debe tratar a las personas de esta forma. Las empresas están perdiendo buenos empleados porque ahora tienen miedo de salir a trabajar”, manifestó.

¿Cuál es el impacto de las redadas de ICE en la economía de EE.UU.?

Brenda Dixon alertó sobre las repercusiones de estos operativos en la economía local y en el bienestar emocional de los trabajadores migrantes. “No saben si regresarán a casa ese día”, expresó. Cabe resaltar que, en 2023, los inmigrantes indocumentados aportaron un total de US$89.9 mil millones en impuestos federales, estatales y locales, según datos del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC).

Esta cifra subraya su relevancia para las finanzas públicas, evidenciando que, a pesar de su estatus irregular en el país, contribuyen significativamente al financiamiento de diversos servicios y programas gubernamentales.

Además, los hogares de inmigrantes sin documentación generaron un poder adquisitivo estimado en US$299 mil millones, reflejando el impacto económico directo que tienen en el consumo y la demanda dentro de la economía de Estados Unidos.

¿Cómo afectan las deportaciones masivas de inmigrantes en EE.UU.?

Según el AIC, en caso de que se realizaran deportaciones masivas, sectores como la construcción y la agricultura perderían una porción considerable de su fuerza laboral, con al menos 1 de cada 8 trabajadores siendo deportado. Estas deportaciones no solo perjudicarían el funcionamiento de estas industrias, sino que también generarían un impacto directo sobre los ingresos fiscales del país.

Se estima que la pérdida de impuestos federales, estatales y locales ascendería a US$46.8 mil millones. Además, se podría experimentar una reducción en los fondos destinados a la Seguridad Social y Medicare. Los estudios sugieren que el PIB de EE.UU. podría disminuir hasta un 7% por la expulsión de entre 1.3 y 8.3 millones de indocumentados.

Por otro lado, el Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP) calcula que, si se les otorgara autorización de trabajo a los inmigrantes indocumentados, sus aportaciones fiscales podrían aumentar a US$136.9 mil millones anuales.