ICE amenaza con deportar a Yomari Arreaga, una niña con discapacidad visual y huérfana que ingresó sola a EEUU a los 7 años

Yomari Arreaga, una niña huérfana de solo siete años, tomó la decisión de cruzar la frontera desde Guatemala hacia Estados Unidos con el objetivo de reunirse con su familia y tener esperanzas de un mejor futuro. A pesar de su discapacidad visual y autismo, la menor no dudó en atravesar la frontera ilegalmente, llevando consigo solo un número de celular en un papel, con la esperanza de localizar a sus seres queridos.

Tres años después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió comenzar el proceso de deportación de la pequeña Yomeri, luego de que su solicitud para permanecer en el país fuera revocada.

Yomari Arreaga podría ser deportada

Yomari, gracias al apoyo de agentes federales, logró reunirse con su tía y su prima en Georgia, quedando bajo la custodia de un tutor legal. Sin embargo, el 24 de mayo de 2025, agentes del ICE llegaron a su casa para arrestar a ella y a su tutora por no tener documentos de estatus legal.

Univisión accedió a las cartas emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dirigidas a la familia de Yomari. En estos documentos, se les advierte sobre regularizar su situación migratoria lo más pronto posible. En caso contrario, enfrentarían la posibilidad de ser deportados.

Sin familia en Guatemala

Yomari quedó huérfana a temprana edad. Por esta razón, la familia de la menor teme que si es deportada de EE.UU. no tenga a nadie en Guatemala, su país de origen. Solo cuenta con familiares en territorio estadounidense.

Tras la salida del abogado asignado por la organización Kids in Need of Defense (KIND), la familia ha comenzado una campaña para recolectar fondos y contratar nueva representación legal.