Clientes de Walmart y Target podrían enfrentar multas de hasta US$2.500 por este motivo en Estados Unidos

En varios estados de Estados Unidos, usuarios de Walmart y Target enfrentan la posibilidad de recibir multas por infringir leyes relacionadas con los carritos de compra. Esta legislación, vigente en nueve estados, busca combatir los altos costos generados por el robo y el mal uso de estos carritos.

Las sanciones se aplican en California, Nueva York, Texas, Florida, Nevada, Hawái, Arizona, Illinois y Washington. Según el medio The U.S. Sun, cada año se reporta el robo de más de dos millones de carritos de compra en todo el país, ocasionando pérdidas estimadas en US$75 millones anuales por su reemplazo y reparación.

Estados en EE.UU. con legislación específica sobre los carritos de compra

Los estados con leyes específicas sobre los carritos de compra incluyen a algunos de los más poblados y diversos de Estados Unidos. En estos estados, los carritos suelen estar identificados con carteles que indican la propiedad de las tiendas, como los logotipos de Walmart o Target, y advierten que su extracción no autorizada es ilegal.

La ley impone sanciones por actividades como sacar los carritos de las tiendas sin permiso, abandonarlos en lugares no designados o utilizarlos para fines personales, como convertirlos en parrillas o vehículos improvisados.

Razones detrás del robo y mal uso de los carritos de Walmart y Target

De acuerdo con The U.S. Sun, basándose en información de Supermarket News, las principales razones por las que las personas roban o usan indebidamente los carritos de compra de Walmart y Target incluyen:

Reventa

Falta de vivienda

Conveniencia

Uso personal

Cómo evitar las sanciones y cumplir con la legislación

Para evitar enfrentarse a multas de hasta US$2.500, los usuarios deben respetar las normativas locales. Esto incluye no sacar los carritos de compra de las instalaciones sin autorización, evitar abandonarlos en lugares no designados, y abstenerse de utilizarlos para propósitos no relacionados con las compras.

Las tiendas como Walmart y Target también han implementado medidas adicionales, como carteles informativos y sistemas de seguridad, para reducir el impacto de este problema. Además, estas medidas buscan generar conciencia sobre el costo que representa el mal uso de los carritos para los minoristas y las comunidades.

