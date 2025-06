¿Gavin Newsom será candidato presidencial en 2028? Esto dijo el gobernador de California tras enfrentar a Trump

Por primera vez, Gavin Newsom admitió la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028. El gobernador de California, quien antes descartaba tajantemente cualquier aspiración presidencial, declaró que "podría considerarlo", si se dan las circunstancias. En entrevista con The Wall Street Journal, dijo: "No estoy pensando en postularme, pero podría ver cómo ese camino se despliega". Esta apertura ha generado reacciones encontradas dentro y fuera del Partido Demócrata.

El cambio de postura llega en un momento tenso, ya que Newsom lidera la oposición contra las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump, que han provocado protestas en Los Ángeles. Mientras que el presidente envió tropas de la Guardia Nacional, Newsom respondió con una demanda y lo acusó de actuar "como un autócrata".

¿Qué dicen las encuestas y los expertos sobre una posible candidatura presidencial de Gavin Newsom?

Una encuesta realizada por UC Berkeley y Los Angeles Times reveló que más de la mitad de los votantes de California perciben que Gavin Newsom ya está en plena campaña presidencial. Según el estudio, muchos consideran que el gobernador está más concentrado en sus aspiraciones nacionales que en su gestión dentro del estado.

Pese a ello, el politólogo Larry Sabato considera que Newsom ha logrado conectar con sectores preocupados por una posible deriva autoritaria en el país. "Fuen un jonrón", afirma Sabato sobre su reciente discurso, y sostuvo que su perfil nacional se está consolidando. Según Cal Matters, Newsom se proyectó como figura clave durante la pandemia y ha reforzado su presencia con propuestas mediáticas, debates televisivos y giras por estados conservadores.

¿Qué había dicho Gavin Newsom en años previos sobre postular a la presidencia de EE. UU.?

Durante años, el gobernador Gavin Newsom rechazo la idea de postularse a la presidencia de Estados Unidos.

En 2021, tras superar un proceso de revocatoria, declaró a NBC que "nunca" había considerado esa posibilidad y que no estaba entre sus planes.

En el 2022, reafirmó a CBS que carecía de "ambición" o "interés" en ocupar la Casa Blanca.

Para el 2023, cuando surgieron especulaciones sobre un reemplazo para Joe Biden, Newsom se mantuvo como uno de sus más firmes aliados.

Sin embargo, para mayo de 2025, Newsom empezó a mostrar un cambio de postura. En el podcast Next Up, reconoció que su decisión aún no estaba tomada y que podría lanzarse si encontraba un "por qué ardiente" y una visión que lo distinguiera.