Una mujer de Detroit fue expulsada de una audiencia judicial virtual tras llegar tarde e intentar preparar un sándwich de mantequilla de maní y mermelada durante la videollamada por Zoom.

Asja Outerbridge estaba compareciendo ante el tribunal por un delito menor relacionado con la presunta posesión de un recipiente de alcohol abierto mientras era pasajera en un vehículo, según reportaron medios locales.

Las grabaciones del Tribunal de Distrito 36 de Detroit muestran al juez Sean Perkins sorprendido mientras interroga a Outerbridge sobre su retraso. Mientras la mujer justifica su tardanza, se le observa tomando un frasco de mantequilla de maní para hacer un sándwich para su hija.

Asimismo, se oye al juez Perkins decir: "Deja lo que estés intentando preparar". Outerbridge responde que está preparando comida para su hija enferma, mostrando a la niña en la pantalla y destacando su vestimenta. Perkins le comenta: "¿Es eso una toga? ¿Es eso una toga? Estás en el tribunal y lo vamos a tratar como tal".

Mujer también se habría presentado a cita judicial con bata

En una entrevista con los medios locales, Outerbridge explicó que se puso una bata mientras estaba en sala de espera del Zoom: "Fue en ese momento cuando ocurrió lo de la bata, y luego me volvieron a poner en espera. Después de dos horas esperando, no voy a mentir, casi se me olvidó que estaba en la llamada".

Se disculpó con el juez y comentó: "Soy estilista personal, así que sé cómo debo presentarme, pero ese día, ya sabes, las mamás de aquí tienen días difíciles. No voy a mentir", finalizó.

