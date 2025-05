Cantante venezolano Davicito puede ser expulsado de EEUU luego de criticar a Donald Trump en una canción

Claudio David Balance, conocido artísticamente como Davicito, tiene 26 años y emigró de Venezuela cuando aún era menor de edad, en 2016. Después de cinco años se trasladó a Perú, donde tuvo un hijo. En 2023 emprendió el largo viaje que realizan millones de inmigrantes hacia Estados Unidos, cruzando la selva del Darién y Centroamérica hasta llegar a México. Finalmente, ingresó de manera legal al país mediante la aplicación CBP One el 23 de abril de 2024.

El 5 de febrero se publicó en YouTube el videoclip de Donaltron, canción interpretada por los venezolanos Davicito, Junior Caldera y LuxorMaster. El tema fue compuesto originalmente por LuxorMaster y lanzado como freestyle el 15 de diciembre de 2024. Alcanzó viralidad inicialmente en TikTok, pero fue el remix lo que impulsó su popularidad. “Donald Trump, no quiero que tú me deportes. Yo solo quiero papeles y me sellen el pasaporte. Te prometo que trabajo y me presento en todas las cortes. Ando en busca de una gringa pa’ casarme aquí en el norte”, se escucha en una parte del tema.

ICE arresta a inmigrante tras publicación de canción contra Donald Trump

Davicito fue detenido violentamente en Chicago por un grupo de ocho hombres vestidos de civil, quienes lo identificaron tras labores de inteligencia basadas en su ubicación en redes sociales, según relató el propio artista en una entrevista con El País. “Sabemos quién eres tú, me dijeron cuando me detuvieron”, expresó Davicito desde el centro de detención de Wisconsin, vía telefónica.

Aunque se encontraba acompañado al momento del arresto, los agentes solo lo esposaron a él, presionándole la rodilla contra la espalda. El cantante sostiene que su detención no se debe a algún delito, sino más bien a sus tatuajes, que el Departamento de Seguridad Nacional vincula con el Tren de Aragua. Durante su traslado a Wisconsin, los oficiales Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se burlaron de su música y lo amenazaron con la deportación.

Inmigrante venezolano entregó su celular y fue interrogado por sus tatuajes

El día de su detención, Davicito entregó su teléfono móvil a las autoridades estadounidenses para que revisaran sus contactos y actividades musicales. Según relató, los agentes mostraron especial interés tanto en su desplazamiento por el país para cumplir con proyectos artísticos como en sus tatuajes, los cuales fueron fotografiados para verificar si tenía relación con el Tren de Aragua.

Davicito, originario de la misma región donde surgió esa banda criminal, negó cualquier vínculo durante el interrogatorio. Asegura que ya había sido interrogado por este tema al ingresar a Estados Unidos, pero entonces se le concedió libertad condicional tras determinar que no existían nexos.

En esta nueva detención, sin embargo, las condiciones son considerablemente más duras. El cantante permanece encerrado las 24 horas en una celda sin acceso a luz natural. Mantiene contacto con su familia únicamente mediante llamadas telefónicas, que son monitoreadas. También confirmó que se ha negado a firmar la orden de deportación.