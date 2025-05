Identifican en California a sospechoso de detonar coche bomba afuera de clínica de fertilidad: Guy Bartkus murió en el acto

La persona sospechosa de hacer detonar un coche bomba fuera de una clínica de fertilidad en Palm Spring, California fue identificado como Guy Edward Bartkus (25), según medios locales.

Bartkus vivía en Twentynine Palms, una localidad que alberga una gran base marina situada a aproximadamente una hora de Palm Springs, donde ocurrió la explosión. De acuerdo con CBS, el sujeto, quien falleció en el acto, habría declarado su rechazo hacía aquellos que traen personas al mundo en contra su voluntad.

Policía aún investiga la causa del atentado en clínica fertilidad en California.

El domingo por la mañana, Laura Eimiller, especialista en asuntos públicos del FBI, confirmó que el atacante falleció a causa de la explosión ocurrida el sábado frente a los Centros de Reproducción Estadounidenses, en declaraciones a KTLA. La detonación también dejó cuatro personas heridas.

En una publicación en Facebook ese mismo domingo, el departamento del sheriff del condado de San Bernardino informó que se lleva a cabo una operación policial en Twentynine Palms, relacionada con una investigación del FBI sobre la explosión en Palm Springs. Sin embargo, las autoridades no confirmaron de inmediato la identidad del sospechoso en los medios.

"Actualmente, no se conocen amenazas para la región del condado de San Bernardino”, declaró la oficina policial. Sin embargo, la agencia añadió: “Por precaución, los agentes del alguacil realizarán patrullajes adicionales en los centros de fertilidad ubicados en nuestra jurisdicción”. Un comunicado del FBI calificó los ataques como un "acto intencional de terrorismo", señalando que la clínica fue un objetivo deliberado. No obstante, la agencia se negó a proporcionar más detalles sobre cómo llegaron a esa conclusión respecto al motivo.

¿Cómo sucedieron los hechos durante el atentado a clínica de fertilidad en California?

La bomba, que estalló antes de las 11 de la mañana, se encontraba dentro o cerca de un automóvil estacionado frente a la clínica cuando explotó, informó el alcalde de Palm Springs, Ron deHarte. Según un funcionario que habló bajo condición de anonimato con Associated Press, el atacante intentó grabar un video o transmitir en vivo la explosión.

Imágenes aéreas de los daños en las instalaciones mostraron los restos calcinados de un vehículo en el estacionamiento ubicado detrás de la clínica. Aunque el edificio sufrió daños, la ARC afirmó que sus instalaciones estarían completamente operativas el lunes. El Desert Sun reportó que la explosión se percibió hasta a 2 millas (3 kilómetros) de distancia.

El Dr. Maher Abdallah, director de las instalaciones de ARC donde tuvo lugar la explosión, informó a Associated Press en una entrevista telefónica que todo su personal estaba seguro y había sido contabilizado. La explosión causó daños en el área de oficinas del consultorio, donde se atienden a los pacientes. Sin embargo, no afectó el laboratorio de fertilización in vitro (FIV) ni los embriones almacenados.

Gavin Newsom se pronunció sobre el ataque en clínica de fertilidad

El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó en X que él y su esposa, Jen, “mantenemos a todos los afectados en nuestros corazones”. “El estado está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y federales a medida que avanza la investigación”, agregó Newsom. “Por favor, eviten la zona”.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que “la violencia contra una clínica de fertilidad es inaceptable”.