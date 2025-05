Operativo ICE: Policías someten a menor contra el suelo mientras agentes de ICE arresta a su madre inmigrante en redada en Massachusetts

El pasado jueves, en Worcester, Massachusetts, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) culminó en una escena que ha generado indignación y debate. Durante la detención de una madre inmigrante, policías locales sujetaron a su hija de 16 años contra el suelo, según muestran imágenes captadas por Telemundo Nueva Inglaterra.

El incidente ha provocado reacciones de líderes comunitarios y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes cuestionan el uso de la fuerza por parte de las autoridades locales y su colaboración con ICE.

Policías someten a menor contra el suelo mientras agentes de ICE arrestan a su madre

Según el video difundido por Telemundo Nueva Inglaterra, la menor de 16 años fue derribada al suelo por al menos cuatro agentes de policía, mientras su madre, su hermana y otro pariente que llevaba un bebé en brazos eran arrestadas por agentes de ICE, quienes las esperaban frente a su vivienda. La familia es de origen brasileño. Tras el incidente, la adolescente fue llevada al Departamento de Familias.

El abogado de la familia aseguró que la madre se encuentra en el país bajo un proceso de asilo, al igual que sus hijas, quienes están incluidas en un Programa de Acción Diferida. “Ella no cometió ningún crimen, no tiene orden de deportación, entonces no hay ninguna razón por la que inmigración quiera detener a la madre. Ellos tienen un proceso de visa juvenil aprobado por el gobierno estadounidense, permiso de trabajo, seguro social y algo que se llama acción diferida”, explicó el abogado.

Por su parte, Augusta Clara, hermana de la menor, cuestionó el proceder de los agentes de ICE por su trato hacia la adolescente y aseguró que todo se salió de control cuando intentó ir al baño para cambiarle el pañal a su bebé y los agentes migratorios se lo impidieron.

La policía se defiende e indica que actuó para calmar la "escena caótica"

El Departamento de Policía de Worcester defendió su accionar y explicó que los agentes fueron enviados al lugar tras recibir el aviso de que un agente federal estaba rodeado por un grupo de unas 25 personas. Al llegar, presenciaron una "escena caótica" y actuaron para garantizar la seguridad de todos. “La multitud estaba alterada y varias personas estaban agarrando a los agentes federales y a los agentes de Worcester para impedir que el vehículo y la detenida se fueran. Los agentes de intentaron calmar la situación y garantizar la seguridad de todos", indicaron.

Según las autoridades, la menor de 16 años fue acusada de poner en peligro al bebé, perturbar la paz, resistencia a la autoridad y conducta desordenada. "A medida que el vehículo se alejaba, ella corrió detrás del vehículo y pateó el lado del pasajero. Parecía que iba a correr frente al vehículo en movimiento, y los oficiales la detuvieron", señaló la policía.

Indignación de la comunidad y autoridades de Massachusetts

El incidente ha generado una ola de críticas por parte de la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Muchos cuestionan la participación de la policía local en operativos de ICE, especialmente en un estado donde las leyes prohíben dicha colaboración.

El alcalde de Worcester, Joseph M. Petty expresó su preocupación ante el arresto de la familia de inmigrantes. "En pocas palabras, no podemos permitir que esto suceda en nuestra comunidad", expresó