Gobierno de Trump propone señalar de "combatientes enemigos" a presuntos criminales, ¿a quiénes afectara la medida?

El Gobierno de Donald Trump ha propuesto etiquetar a presuntos miembros de cárteles o pandillas como "combatientes enemigos", con el fin de facilitar su detención y reducir su capacidad a la defensa para un encarcelamiento agilizado, según diversas fuentes que estuvieron presentes en la deliberación del tema.

La definición de "combatiente enemigo" no solo sería exclusivo para los que viven en EE. UU., sino también alcanzaría a narcoterroristas que viven en el exterior, pero que han atentado o justificado un ataque contra el país norteamericano. Como se recuerda, después del 11 de setiembre de 2001, Estados Unidos clasificó de 'combatiente enemigo' a toda persona acusada de pertenecer o apoyar a los talibanes, al Qaeda o fuerzas asociadas a grupos terroristas.

¿Por qué Trump quiere aplicar esta medida?

No es la primera vez que Trump quiere aplicar esta medida, durante su primer gobierno, en el 2018, propuso etiquetar de "combatiente enemigo" a todos los inmigrantes que habían ingresado ilegalmente a los Estados Unidos; sin embargo, su decisión fue duramente cuestionada.

Miles Taylor, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expuso que: "Los abogados y la gente de política como yo dijimos que era una locura y que nunca cumplirían con la definición legal, y que si empezábamos a tratar a los inmigrantes como terroristas sería un alud hacia la ilegalidad y el comportamiento del Estado policial".

Trump y empedernido ensañamiento contra los inmigrantes

Según CNN, una fuente cercana a las deliberaciones actuales del gobierno mencionó que la administración de Trump solo estaría considerando usar la etiqueta contra presuntos criminales vinculados al Tren de Aragua y MS-13, de origen latinoamericano, y a los otros seis grupos calificados por el presidente como organizaciones terroristas extranjeras.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, informó en su cuenta de 'X' que el Gobierno ha identificado a 600 inmigrantes con supuestos vínculos terroristas que ingresaron al país durante el periodo de Joe Biden. "Entraron por la frontera, solicitaron asilo y fueron puestos en libertad condicional", precisó.

"Combatiente enemigo" no tiene argumento legal, según expertos

No obstante, expertos legales señalan que la etiqueta de "combatiente enemigo" a los inmigrantes considerados terroristas no es una solución, ya que no hay una base legal. La designación solo ha sido utilizada para los talibanes, al Qaeda y fuerzas asociadas, como se aplicó en el 2018.

"Tomar dos temas distintos en la ley de seguridad nacional y esperar que nadie sepa que son distintos. No se puede simplemente mezclarlos sin reconocer sus innumerables diferencias sustantivas… aquí no hay ningún argumento legal de buena fe", declaró Steve Vladeck, profesor de Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y analista legal de CNN.