Trump presiona a la Corte Suprema para deportar a inmigrantes venezolanos en Texas sin aplicar Ley de Enemigos Extranjeros

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, informó a la Corte Suprema su intención de obtener el poder para deportar a un grupo de venezolanos detenidos en Texas, basándose en leyes diferentes a la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, mientras continúa el proceso judicial sobre sus posibles deportaciones.

En su primera respuesta tras la orden emitida por la Corte Suprema la mañana del sábado 19 de abril, que suspende temporalmente la expulsión de ciertos inmigrantes, el Departamento de Justicia sostuvo que los jueces deberían rechazar la petición de detener las deportaciones, apelando a la amplia autoridad de guerra establecida en el siglo XVIII.

¿Qué dijo el gobierno de Trump acerca de la expulsión de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas?

“El Gobierno ha decidido no deportar a los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que presenten solicitudes de habeas corpus”, indicó D. John Sauer, procurador general de EE.UU. y principal abogado de apelaciones de la administración Trump.

"Este tribunal debería levantar la actual suspensión administrativa y permitir que los tribunales inferiores resuelvan las cuestiones legales y fácticas pertinentes en primera instancia, lo que incluye la recopilación de un registro fáctico adecuado". En otras palabras, Sauer sostuvo que el caso se había tramitado con demasiada rapidez, lo que impidió que los tribunales inferiores pudieran establecer correctamente los hechos.

Administración de Trump busca expulsar a venezolanos con leyes distintas a la Ley de Enemigos Extranjeros

Como respaldo a su posición, el gobierno de Trump indicó a la Corte Suprema que al menos busca obtener claridad sobre su capacidad para deportar a algunos de los inmigrantes bajo leyes de inmigración menos controversiales.

La orden emitida por la Corte Suprema este sábado no hizo distinción entre deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y aquellas basadas en otras leyes que requieren el debido proceso antes de la expulsión de personas del país.

"Como mínimo, este tribunal debería limitar la suspensión administrativa únicamente a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y mantener intacta la autoridad del gobierno para deportar a los presuntos miembros del grupo", expresó Sauer. El último escrito de Sauer carecía del enfoque argumentativo detallado que la administración había presentado en escritos previos ante l tribunal superior.

¿Por qué razón la Corte Suprema de EE.UU. suspendió la deportación de inmigrantes venezolanos en Texas?

La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre el fondo del caso, pero determinó que los inmigrantes no pueden ser deportados sin antes tener la oportunidad de impugnar su expulsión ante tribunales federales. Según el tribunal, deben recibir una notificación con suficiente antelación para poder ejercer su derecho al habeas corpus, algo que no ocurrió en los casos presentados.

El grupo de venezolanos afectados estaba detenido en el centro migratorio de Bluebonnet, al norte de Texas, donde, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), se les informó en inglés sobre una deportación inminente, a pesar de que solo hablaban español, sin explicarles que podían apelar la decisión ni cómo hacerlo.

Los abogados de los inmigrantes afirmaron que sus deportaciones parecían ser inminentes y sugirieron que la administración Trump podría estar evitando la revisión de habeas corpus que la Corte Suprema había requerido en un caso separado a principios de este mes. Aunque los tribunales inferiores rechazaron la solicitud de la ACLU, la Corte Suprema suspendió temporalmente esas posibles deportaciones.