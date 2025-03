¡Atención, inmigrante en EE. UU.! Las 'ciudades santuario' que están en riesgo por las políticas de deportaciones

En medio de un intenso debate migratorio, las ciudades santuario en Estados Unidos enfrentan crecientes críticas por parte de sectores republicanos. En las últimas semanas, los gobernadores, acusados de defender a inmigrantes indocumentados, tuvieron que responder frente a la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

El 5 de marzo, CNN, Fox, The New York Time y otros medios cubrieron la defensa de los líderes de estas ciudades santuario el Congreso de Estados Unidos, quienes aseguraron que no vulneran ninguna ley federal. Sin embargo, la administración de Donald Trump y otros sectores conservadores consideran que estas políticas dificultan las deportaciones y comprometen la seguridad nacional.

¿Cuáles son las ciudades santuario en Estados Unidos en la mira de los republicanos?

Las ciudades santuario son aquellas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, evitando colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la detención y deportación de personas en situación irregular. De acuerdo con CNN, las siguientes ciudades están bajo escrutinio:

Nueva York : Bajo el liderazgo del alcalde Eric Adams , la ciudad ha sido criticada por brindar asistencia a los inmigrantes sin verificar su estatus migratorio. Los republicanos alegan que esta política fomenta la llegada masiva de personas indocumentadas.

: Bajo el liderazgo del alcalde , la ciudad ha sido criticada por brindar asistencia a los sin verificar su estatus migratorio. Los republicanos alegan que esta política fomenta la llegada masiva de personas indocumentadas. Chicago : El alcalde Brandon Johnson ha reforzado las medidas de protección para los solicitantes de asilo, lo que ha generado controversia en el Congreso. Se le acusa de usar recursos estatales para favorecer a los inmigrantes en lugar de atender otras prioridades locales.

: El alcalde ha reforzado las medidas de protección para los solicitantes de asilo, lo que ha generado controversia en el Congreso. Se le acusa de usar recursos estatales para favorecer a los inmigrantes en lugar de atender otras prioridades locales. Boston : La alcaldesa Michelle Wu defiende su política de apoyo a la comunidad migrante, garantizando que no se compartirán datos con las autoridades federales. Esta postura ha sido señalada como una supuesta obstrucción a las deportaciones .

: La alcaldesa defiende su política de apoyo a la comunidad migrante, garantizando que no se compartirán datos con las autoridades federales. Esta postura ha sido señalada como una supuesta obstrucción a las . Denver: El alcalde Mike Johnston ha confirmado que la ciudad recibió más de 42,000 inmigrantes en los últimos 18 meses, un hecho que los republicanos consideran problemático. No obstante, Johnston argumenta que la tasa de criminalidad en Denver sigue disminuyendo.

Gobernadores de las ciudades santuario en Estados Unidos ante el Congreso. Foto: AFP

Alcaldes de las ciudades santuario en Estados Unidos se defienden

En una reciente audiencia ante el Congreso, los alcaldes de las ciudades santuario presentaron argumentos en defensa de sus políticas migratorias. Además, afirmaron que sus jurisdicciones no están violando la ley y que, por el contrario, estas medidas garantizan la seguridad de todos los habitantes.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, explicó que la presencia de inmigrantes no ha generado un incremento en la criminalidad. "Nuestra tasa de delincuencia sigue bajando. No hay evidencia de que los inmigrantes representen un riesgo para la seguridad", aseguró. Por su parte, Michelle Wu, alcaldesa de Boston, indicó que la ciudad trabaja en conjunto con el Gobierno federal para garantizar el orden sin afectar los derechos humanos de los migrantes.

Desde Nueva York, el alcalde Eric Adams expresó su preocupación por la retórica política en contra de las ciudades santuario. "Nosotros estamos aquí para apoyar a las personas que buscan una mejor vida, pero también estamos comprometidos con la seguridad", enfatizó. Asimismo, Brandon Johnson, de Chicago, rechazó las acusaciones en su contra y defendió su política de protección a los solicitantes de asilo.