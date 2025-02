Sheriff de Florida coopera con el ICE y la Patrulla Fronteriza en nuevos operativos contra migrantes en Estados Unidos

Robert Hardwick, sheriff del condado de St. Johns en Florida, ha reforzado la colaboración con las autoridades federales de inmigración, con especial énfasis en la identificación y detención de migrantes en situación irregular, particularmente aquellos con antecedentes criminales. A través del programa 287(g), su departamento trabaja de manera cercana con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza para hacer cumplir las leyes migratorias en la región.

"Los agentes están en la Interstate 95, colaborando con ICE, ERO (Enforcement and Removal Operations) y Customs and Border Patrol, no solo para hacer cumplir las leyes de inmigración, sino también para combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y la posesión ilegal de armas”, afirmó Hardwick en una entrevista con Fox News.

Tecnología y control migratorio: medidas de detención diaria en St. Johns

El condado de St. Johns, hogar de la ciudad más antigua de Estados Unidos, ha adoptado un enfoque agresivo en la identificación de migrantes en situación irregular. Según Hardwick, si alguien es detenido por una infracción de tránsito y no puede mostrar una licencia válida, los agentes lo llevarán a la cárcel local.

En el centro de detención, los sospechosos son sometidos al sistema IAQ (Immigration Alien Query), que verifica su estatus migratorio y posibles órdenes de arresto o deportación. “Usamos IAQ casi todos los días y encontramos detenciones a diario”, agregó el sheriff. Además, para detectar a individuos con antecedentes criminales o estatus migratorio irregular, se han implementado lectores de placas vehiculares en las fronteras del condado. "En promedio, estamos detectando entre 17 y 22 vehículos al día con alertas por robo, órdenes de arresto o deportación", afirmó Hardwick.

Reuniones semanales y el mensaje del sheriff Hardwick sobre el control migratorio

El sheriff Hardwick mantiene reuniones semanales con funcionarios estatales, locales y federales para coordinar esfuerzos. "Todos los viernes a las 2 p.m., nos reunimos para revisar los casos de los criminales más peligrosos en Florida y nuestra zona inmediata", explicó en Fox News.

Hardwick enfatizó que su mensaje es claro: "Si tienes una orden de arresto, seas migrante en situación irregular o ciudadano estadounidense, te encontraremos y te haremos responsable de tus acciones".

Bajo la administración de DeSantis, Florida ha intensificado sus políticas migratorias, implementando medidas como la prohibición de emitir identificaciones estatales a migrantes indocumentados, exigiendo a los hospitales reportar el estatus migratorio de los pacientes y aplicando sanciones a empresas que empleen trabajadores sin documentos.