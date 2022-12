Mónica Sánchez causa furor al bailar “El bombón asesino” y sorprende a sus seguidores

Mónica Sánchez mostró a sus seguidores parte de su esencia a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. Reveló que una de sus más grandes pasiones es la danza y por ello adjuntó un video en el que baila al ritmo de la canción “El bombón asesino”. Los comentarios no demoraron en llegar. “Perfecta, pues”, “Si México tiene a Ninel Conde, nosotros tenemos a ‘Charito’”, “Ya sabemos por qué el ‘Platanazo’ se quedó embobado cuando danzaste en la terraza”, escribieron algunos fans.

Pero eso no fue todo, pues la actriz de “Al fondo hay sitio” también mencionó ser amante de la naturaleza y de los mínimos detalles. “Aquí va un poco de lo que nunca les muestro de mí: me encanta bailar, río todo el tiempo de las cosas más tontas, me divierte mucho la travesura y el doble sentido , me gusta la gente políticamente incorrecta, me seducen la inteligencia y el humor, me doblega la ternura, me convoca la sensibilidad, amo remolonear y disfrutar sin hacer nada, sobre todo si estoy rodeada de naturaleza en un hermoso paisaje de los nuestros, tengo muy mala memoria y soy bastante torpe”, expresó.