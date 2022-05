Melissa Paredes: “Rodrigo Cuba sabía que me gustaba Anthony Aranda”

Melissa Paredes lanzó una fuerte revelación sobre su relación con Rodrigo Cuba. En una entrevista con Ethel Pozo, la actriz afirmó que el futbolista conocía de su cercanía con Anthony Aranda y que, incluso, sabía que ella tenía sentimientos hacia el bailarín, con quien protagonizó un comentado ampay.

Melissa Paredes niega infidelidad

La influencer negó haberle sido infiel a su exesposo. En efecto,Paredes volvió a asegurar que ella ya se había separado del futbolista antes de que salieran a la luz las imágenes en las que aparece besando al coreógrafo dentro de su auto.

“Yo no estaba en una relación con Anthony. Él (Rodrigo Cuba) sabía que a mí me gustaba (Anthony Aranda) , pero es el santo Rodrigo pues, qué te puedo decir. Hubiera sido un error si Rodrigo no lo hubiera sabido y estuviera sorprendido porque no sabía nada, pero no fue así”, expresó la modelo.

Posteriormente, aseveró que seguía conviviendo con Rodrigo Cuba luego de la difusión del ampay de “Magaly TV, la firme”, pero no tenían un trato de pareja.

“Dormimos juntos hasta después del ampay, porque Mía dormía con nosotros en el medio, éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener. Nunca hubo gritos y esas cosas de pareja. Antes del ampay, no había besos y caricias, pero sí dormíamos juntos. Nos llevábamos bien, tranquilos en paz”, sostuvo.

Melissa Paredes quiso tener otro bebé con Rodrigo Cuba

La actriz reconoció que quiso tener un segundo hijo con Rodrigo Cuba debido a que ambos intentaban salvar su matrimonio. “Lo intentamos muchas veces, hasta pensamos en procrear y que eso nos una más; el error que muchas veces las parejas cometen, pero lo que no es no es”, mencionó.

Melissa Paredes cuenta por qué envió una foto de su hija con Anthony Aranda al ‘Gato’ Cuba

La actriz señaló en otra parte de la entrevista que no le prestó atención al detalle de la sonada foto que terminó en los medios y que habría incomodado a Rodrigo Cuba.