La visita del papa León XIV congregó a millones en Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima. Pero la alegría fue inversamente proporcional al esmero de la Cancillería. Gastó más de 11 millones de soles en dos contratos, 8,4 millones solo en pantallas y sonido. Aun así, miles de limeños quedaron varados en un arenal de Las Palmas sin ver ni oír la misa final, bajo el sol y con un nivel de desorganización tal que pudo convertir la fiesta en tragedia.

Dos días antes, el canciller Carlos Espá celebraba la «impecable organización» de la visita vía TikTok. Hoy, hasta la bancada oficialista espera el informe de Contraloría. Espá viene de las comunicaciones y claramente la logística no es lo suyo, pero su pobre liderazgo ha sido suficiente para deslucir a Torre Tagle. Es el mismo canciller que prometió movilizar la ayuda internacional frente al fenómeno de El Niño. Si así administra una misa, ¿cómo administrará una emergencia? Con Pedro Castillo, por mucho menos, ya se habría presentado una moción de vacancia. Y no es una suposición. El 25 de noviembre de 2021, a menos de cuatro meses de iniciado su gobierno, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron la primera moción, con el respaldo público de la hoy presidenta Keiko Fujimori.

La delincuencia no hizo pausa por la visita del Papa. Esa misma semana, en Jicamarca, extorsionadores que se hicieron pasar por pasajeros asesinaron a José Miranda, chofer de Los Mandarinos. Más de 200 de sus compañeros paralizaron y marcharon al Ministerio del Interior. Ese mismo día, sicarios en moto mataron a Jorge Luis Pérez Silva, cobrador de 32 años. No son hechos aislados. Entre enero y fines de octubre, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 164 atentados contra transportistas y 93 asesinados.

Si prestamos atención fuera de Lima, desde el lunes, el paro nacional de transportistas de carga contra el alza de los combustibles bloquea carreteras en Huánuco, Junín, Pasco, Huancavelica y Ucayali, y se le suman comerciantes y vecinos por el precio de la canasta. Huánuco es el epicentro: la Carretera Central está cortada en varios tramos. Hace apenas dos semanas, cerca de cinco mil huanuqueños marcharon porque llevan dos meses sin agua suficiente, y la respuesta que recibieron fue gas lacrimógeno.

El gobierno, mientras tanto, sigue en su letargo. Su gran gesto en seguridad fue un viaje de cuatro días a El Salvador, donde el propio Bukele enfrió el entusiasmo: le dijo que «la medicina no tiene que ser tan fuerte» y que su modelo no es una receta universal. La presidenta fue a buscar una fórmula y volvió con una lección no solicitada. Un Ejecutivo que no puede encender una pantalla ni proteger a un chofer no atraviesa una mala racha, sino que lleva cuatro meses mostrando lo que es.