La visita del Papa nos ha conmocionado a la mayoría de los peruanos. Ha sido una experiencia profundamente emotiva, relacionada con lo que manifestó en sus diferentes intervenciones, pero también con el vínculo que se ha construido entre nosotros y Robert Prevost, que antecede a su reciente visita y que se ha resignificado luego de ser nombrado pontífice.

En el desarrollo de esa relación, hay que tomar en cuenta que, en un contexto donde las instituciones peruanas han perdido credibilidad, las iglesias conservan una mayor legitimidad. Cada vez que se pregunta en una encuesta por la confianza en las instituciones, la Iglesia católica exhibe niveles de confianza muy superiores a otras. Hay una asimetría en esta dimensión que favorece ampliamente a esta institución. No por gusto, es a ella a quien se suele convocar cada vez que se busca un mediador para resolver algún conflicto.

Pero, si bien esto es importante, porque predispone a que la población reciba con esperanza a todo Papa que nos visite, no explica todo el clima emocional que se ha generado. Estudios que se han realizado sobre el impacto de los viajes del papa Francisco a diferentes países han llevado a que se destaque la importancia de lo que algunos llaman la «cercanía biográfica» (Bohiques & Rivas Otero, 2020), esto es, la relevancia de que se conozcan y, sobre todo, se hayan compartido diversas vivencias relacionadas con el pontífice. Con Prevost hay una historia en común vinculada a momentos significativos para la gente. Algunos tuvieron la experiencia directa (en Chiclayo, el Callao, Trujillo, Cajamarca, entre otras localidades), pero también se ha vivido de manera indirecta, gracias a la cobertura periodística y la información compartida en redes sociales. Cuando fue elegido pontífice, y también con motivo de su visita, se han recordado los diferentes momentos en los que el sacerdote estuvo caminando junto a las necesidades de la ciudadanía, en particular de los más vulnerables. En diferentes reportajes se ha mencionado y mostrado imágenes del pastor cuando marchaba para que se convocara a una Comisión de la Verdad y Reconciliación (la CVR), su trabajo durante la crisis del COVID-19 para instalar plantas de oxígeno, su labor en 2017 y 2023 con relación a los desastres climáticos de El Niño Costero y el ciclón Yaku, así como su participación en la evaluación del Sodalicio debido a las denuncias sobre abusos sexuales, entre muchas otras actividades. En todas estas situaciones y similares, la presencia del ahora pontífice siempre ha sido de compromiso con las demandas ciudadanas. No solo se dedicó a dar misa o sermones desde un púlpito lejano. Que se destaque su nacionalidad peruana es cristalizar un vínculo cuyo significado emocional está más allá del DNI.

Pero no solo ha sido su revisitada historia y la peruanidad que lo envuelve. También está la interacción que todos hemos presenciado en estos días. El Papa es un líder y, cuando se habla de ello, vale recordar lo que se conoce hoy como teoría del liderazgo contextual, donde lo que se destaca es que un líder se constituye como tal no solo por sus características personales (que son importantes), sino que también es relevante cómo estas se vinculan con una determinada situación (el lugar, el contexto, la gente con quien se vincula) en la que la persona que ejerce dicho rol se hace presente. Lo que hemos vivido es una combinación de las particulares características del Papa y la forma en que los peruanos viven su fe y sus problemas cotidianos, en un contexto de ceguera institucional y poca conexión de quienes deberían liderar y canalizar las diversas demandas de la gente. Somos un país sediento de líderes con empatía.

Se ha construido un vínculo donde, por un lado, está una población fervorosamente creyente, pero que además se siente orgullosa de recibir a un Papa peruano, «como uno». Alguien que es reconocido por su compromiso y cercanía. Del otro lado, un personaje sensible que experimentó un cambio luego de su llegada a estos lares y que ha buscado construir una relación de reciprocidad y respeto por el otro para plantear lo que visualiza como asuntos de bien común. Prevost siempre señala la importancia de lo que recibió de la gente a lo largo de sus años en el país, cómo esto lo llevó a consolidar una serie de convicciones previamente cultivadas y cómo él, a su vez, ha buscado devolver ese afecto a los fieles cuando fue misionero, luego obispo, ahora Papa, siempre pastor. ¿De qué otra manera entender lo que significan frases suyas como «Aquí me enseñaron a ser “obispo” y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro»? O lo mencionado sobre su aprendizaje pastoral en Chiclayo y Zaña: «Aquella noche le pedí al Señor que me enseñara a ser pastor.

Hoy, al mirar los años transcurridos, comprendo que ustedes han sido parte de la respuesta de Dios a aquella súplica. Por eso quiero darles las gracias de todo corazón». Esa empatía es la que da firmeza a sus palabras pidiendo justicia y bienestar para la gente que más lo necesita. Es en ese contexto que frases como «el pueblo peruano también es mi pueblo» o «¡Qué alegría volver a Chiclayo!», junto con su rostro emocionado en diferentes momentos, adquieren un especial significado para todos. Un inmenso contraste entre este tipo de relación y la que prevalece entre los ciudadanos y diversos políticos. Algunos de estos últimos son personajes que se asemejan, como se menciona en la Biblia, a «sepulcros blanqueados», donde las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace se alejan de la preocupación por cumplir con la palabra.

La visita del Papa ha dejado muchos mensajes, por lo que hizo, por lo que dijo y por lo que hace.