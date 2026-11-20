Hace poco más de un mes, Keiko Fujimori recibió con honores al secretario de Estado Norteamericano Marco Rubio. Durante las 24 horas que estuvo aquí, apareció junto a él en todos los actos oficiales y hasta le entregó la Orden del Sol. A nadie se le hubiera ocurrido, entonces, que la presidente se mandara mudar fuera del país dejando a su visitante a cargo de Luis Galarreta o Miki Torres.

¿Por qué entonces a algunos les parece aceptable que, ahora, Fujimori se largue a China, a un precipitado un encuentro con Xi Jinping -agendado hace poquito y a solicitud de la cancillería peruana-, dejando en territorio nacional a un jefe de Estado y líder espiritual de millones de católicos, como es el papa León XIV?

La propia Fujimori quiso justificar el desplante diciendo que ha hecho “malabares” para cuadrar agendas con Xi, para una reunión que, ups!, ni siquiera estaba en la agenda del líder chino. ¿La urgencia? Probables donaciones para ayudar con el fenómeno del Niño y la “promoción del intercambio comercial entre nuestros países”.

¿Perdón? ¿La jefa de Estado peruano ruega una entrevista con el dictador chino para mendigar algo de ayuda que bien podría gestionarse a través de instituciones bilaterales y deja de lado a un líder político y religioso cuya visita es enormemente significativa para los peruanos y que, por si fuera poco, es un ciudadano peruano con DNI?

Lo único cierto es que Keiko no sólo no estará en la misa final de León XIV, sino que tampoco lo irá a despedir al aeropuerto, algo que sí han hecho los presidentes peruanos que recibieron la visita de otros papas en le pasado. La desproporción y, sobre todo, el descriterio es evidente y demuestra a leguas que, en materia de manejo diplomático y ponderación de nuestras relaciones internacionales, este gobierno anda más perdido que el sentido del decoro del tiktokero canciller Carlos Espá.

Pero, más allá de las flojísimas excusas presidenciales, tiene que haber alguna justificación real para el desaire que perpetrará Fujimori contra el Pontífice cuyas visitas mueven muchedumbres (tres millones de limeños se volcaron a verlo en su llegada), y no sólo católicas, sino muchos no creyentes que lo ven como un líder con gran autoridad moral en estos tiempos de materialismo y consumo desenfrenado.

Ante la insuficiencia de las excusas al desplante presidencial, desde las redes sociales se han ensayado algunas explicaciones, desde las más razonables a las más suspicaces. No se trata de una simple metida de pata. Tiene que haber un trasfondo intencional. Aquí enumero algunas. Saque usted sus conclusiones.

Uno: Fujimori prefiere multiplicarse por cero, porque está aterrada de que el Papa, en algún momento, diga cosas incómodas para ella y su partido, pero sobre todo sobre el régimen de su padre. Como todos saben, Robert Prevost fue un gran crítico del dictador Alberto Fujimori, a quien exigió que se disculpara sinceramente, y no mediante “disculpas genéricas”, con las víctimas de los abusos de su régimen.

Dos: En la misma línea, Keiko Fujimori tendría miedo a que León XIV haga comentarios sobre la ruta que está tomando su gobierno y su poca preocupación por los más desposeídos. Mejor dicho, que le jale las orejas, como lo hizo con Javier Milei, a quien le sugirió delicadamente que cuide sus palabras y que respete a los que piensan distinto (o sea que no ande insultando a diestra y siniestra a todos sus enemigos políticos).

Tres: Que ha sido el entorno sodálite del que se ha rodeado Fujimori el que la ha animado a perpetrar este desaire como una sibilina forma de “vengarse” de León XIV. No olvidemos que el Sodalicio, la secta perpetradora de abusos contra menores, fue disuelto por Francisco, el predecesor y mentor del actual Papa. También atacó al actual pontífice cuando este era sólo uno de los aspirantes al papado.

Cuatro: Que, más allá de que se califique como “católica creyente y practicante”, Fujimori sienta un profundo desdén por el catolicismo y el líder que lo representa. No olvidemos que ella adscribe al llamado Movimiento del Nuevo Pensamiento que cree en la manifestación de los deseos y la Ley de la atracción, paparruchadas que la iglesia cuestiona. También que tiene un “cosmobiólogo” de cabecera, nombre modernizado del astrólogo de toda la vida.

Y quinto: Que la presidenta prefiera no estar cuando el Papa se reúna con las víctimas, tanto de los abusos del gobierno de su padre como de los abusos del Sodalicio que, en un principio, fueron retirados de la agenda de la visita, pero que habrían sido devueltos gracias a la gestión del arzobispo Carlos Castillo (el personaje más odiado por los sodálites). Si León XIV decide acercarse a ellos, nadie podrá evitarlo, como Milei no pudo evitar que tomara de la mano a su vicepresidente y archienemiga Victoria Villarroel.

Bueno, las especulaciones son muchas. Por lo menos hasta el cierre de esta columna, todo indica que, pretexto más o pretexto menos, Keiko se borra. Tal vez León XIV, con su proverbial gentileza, no le dé demasiada importancia al asunto, pero es más que seguro que el pueblo peruano, que siente al papa como suyo, se lo cobrará en la siguiente encuesta que mida su ya declinante popularidad.