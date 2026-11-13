Fenómeno El Niño: Contraloría detecta más de 1.500 obras en puntos críticos paralizadas Cusco (272), Puno (212), Ayacucho (149) y Áncash (118) son las regiones con mayor cantidad de trabajos estancados. Según la Contraloría, se requeriría una inversión de S/14.475.568.937 para culminar los trabajos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó un total de 1508 obras públicas paralizadas ubicadas en puntos críticos ante los embates del Fenómeno El Niño (FEN) en todo el país.

Así lo dio a conocer el contralor César Aguilar, quien detalló que se requiere una inversión de S/14.475.568.937 para que se puedan culminar. Este número representa un 67,4% del total de obras paralizadas en todo el país, que ascienden a 2237 según las alertas del propio organismo.

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Las regiones con mayor cantidad de obras paralizadas en puntos críticos ante el FEN son Cusco (272), Puno (212), Ayacucho (149) y Áncash (118). Del mismo modo, los sectores con más trabajos estancados son Transportes y Comunicaciones (436); Vivienda, Construcción y Saneamiento (319), Agricultura (195) y Educación/Cultura (195).

"La paralización de obras limita el cierre de brechas, compromete recursos públicos y posterga servicios esenciales, afectando directamente a la ciudadanía", indicó el contralor durante su exposición ante la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso de la República.

Gobierno ejecutó solo el 17% de los S/2.512 millones transferidos para el Fenómeno El Niño

Por otro lado, el Observatorio de Os, Gestión Estratégica de Oportunidades Sostenibles alertó que, al 10 de noviembre, el Gobierno había gastado solo S/425 millones de los S/2.512 millones transferidos mediante 18 decretos emitidos desde agosto para atender la emergencia del Fenómeno El Niño.

Esto se evidencia de forma más preocupante en la ejecución de trabajos de descolmatación y limpieza de cauces. Aunque estas acciones sí cuentan con recursos asignados y el 87% ya se encuentra certificado, el gasto efectivo apenas alcanza el 8,9%, a pesar de que han transcurrido más de 50 días desde las transferencias.

En entrevista con La República, José Miguel Flórez, gerente general de Os, afirmó que este es un problema que el país debe enfrentar cada vez que se anuncia la llegada del Fenómeno El Niño: se anuncian planes y presupuestos millonarios, pero las intervenciones no llegan a ejecutarse oportunamente.