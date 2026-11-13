Sismo en Ica: temblor de 5,9 sacude Nasca en plena visita del papa León XIV, según el IGP El temblor se produjo a las 11:43 a.m. y tuvo una profundidad de 59 kilómetros, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

En plena visita del papa León XIV al Perú, un sismo de magnitud 5,9 se registró a las 11:43 a.m a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, Nasca Ica. El temblor de hoy viernes 13 de noviembre de 2026, tuvo una profundidad de 59 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú ( IGP ) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo en Ica: temblor de 5,9 sacude Nasca en plena visita del papa León XIV, según el IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El temblor de hoy viernes 13 de noviembre tuvo como epicentro la ciudad de Nasca, departamento de Ica. El movimiento telúrico tuvo una intensidad IV y una profundidad de 32 km.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.