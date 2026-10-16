Cachay expone que Mondonguito está "desamparado" y anuncia actividad benéfica para apoyarlo: "Su situación es complicada"

José Luis Cachay anunció la organización de una actividad benéfica para ayudar a Mondonguito, quien atraviesa un delicado estado de salud y, según el humorista, no cuenta con los recursos económicos necesarios para acceder a los medicamentos que requiere.

Ante esta situación, el artista decidió convocar a colegas del medio con el objetivo de recaudar fondos para apoyarlo en medio de la infección y la fibrosis pulmonar que afronta.

Cachay habla sobre actividad benéfica a favor de Mondonguito

La iniciativa surge en un contexto especialmente difícil para el recordado cómico, cuyo nombre real es José Lorenzo Zubiate Zegarra. Hace poco, su hija reveló que la evolución de su salud no era favorable y que los médicos temen que sufra un paro cardíaco, lo que ha incrementado la preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

Ante esa realidad, Cachay señaló que ya viene conversando con varios colegas y que se encuentran buscando un espacio adecuado para concretar un evento de ayuda a favor de Mondonguito. “Junto a otros amigos estamos buscando un local para hacer una actividad benéfica con varios artistas. Todo sea para apoyarlo”, manifestó el cómico a Trome.

El humorista también advirtió que la situación económica de Zubiate es tan compleja como su estado de salud. Según contó, necesitaría medicamentos de alto costo que actualmente resultan difíciles de cubrir. Al referirse a las necesidades médicas que enfrenta su colega, Cachay fue contundente. “Tengo entendido que le están pidiendo una medicina muy costosa, pero no tiene para comprarla. Está desamparado”, afirmó.

Pese a la preocupación que existe entre familiares y amigos cercanos, el cómico aseguró que mantiene la esperanza de una recuperación. En sus declaraciones destacó que continúa confiando en que el artista pueda superar este difícil momento. “Su situación es complicada, pero confío en que suceda un milagro para que se recupere”, expresó.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha ni el lugar donde se desarrollará la actividad solidaria. Sin embargo, la organización ya está en marcha para brindar apoyo a una de las figuras más recordadas de la comicidad popular peruana.