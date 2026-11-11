OMODA & JAECOO amplían su presencia en el país con una nueva tienda en Ica, segundo departamento con mayor crecimiento económico

OMODA & JAECOO continúan fortaleciendo su presencia en el mercado peruano con la apertura de una nueva tienda en Ica, en alianza con AION SAC, empresa perteneciente a Grupo Alese, corporación peruana con más de 30 años de trayectoria en el sector automotor. Esta nueva operación representa un paso en la expansión de la red comercial de ambas marcas y permitirá acercar su portafolio de vehículos, atención especializada y servicios de postventa a los clientes de la región.

Ubicada en la Av. Ayabaca 1161, la tienda cuenta con un área de 268.39 m² y ofrecerá exhibición de vehículos, asesoría comercial, pruebas de manejo y servicios de postventa. La operación se apoya en la experiencia de Grupo Alese en la representación de marcas automotrices, comercialización de vehículos y desarrollo de servicios vinculados a la movilidad.

Ica: una economía y un mercado automotor en expansión

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ica registró un crecimiento económico de 7.4% durante el segundo trimestre de 2026, ubicándose como el segundo departamento con mayor expansión del país.

A este desempeño se suma la evolución del sector automotor. Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entre enero y septiembre de 2026, Ica registró:

2,030 vehículos livianos nuevos inmatriculados , un crecimiento de 34.3% frente al mismo periodo de 2025.

, un crecimiento de 34.3% frente al mismo periodo de 2025. 26 camiones y tractocamiones inmatriculados , un incremento de 100% frente al año anterior.

, un incremento de 100% frente al año anterior. 32 buses inmatriculados, registrando un crecimiento de 540% en el mismo periodo.

Estos indicadores reflejan el movimiento económico de la región y su potencial como mercado para el crecimiento de la industria automotriz.

Este paso fortalece su presencia en el mercado automotriz regional. Foto: difusion.

Experiencia y respaldo para más clientes

La nueva tienda de OMODA & JAECOO será operada por AION SAC, empresa perteneciente a Grupo Alese, corporación peruana con más de 30 años de trayectoria en el sector automotor. A lo largo de su historia, Grupo Alese ha representado a marcas globales líderes y desarrollado experiencia en la venta de vehículos, servicios de postventa y soluciones financieras, acompañando a miles de clientes en sus necesidades de movilidad.

Su capacidad operativa y experiencia en el mercado se respaldan en los siguientes indicadores:

Más de 20 puntos de venta a nivel nacional.

Más de 12 talleres especializados y centros de servicio con tecnología de última generación.

Más de 24,000 ventas y 28,000 entregas realizadas en el periodo 2024–2025.

Más de 52,000 atenciones en talleres.

Reconocido por altos estándares de servicio y experiencia del cliente.

Esta experiencia constituye el respaldo empresarial de la nueva operación en Ica y contribuye al desarrollo de una propuesta que integra vehículos, atención comercial y servicios postventa para los clientes de la región.

Una propuesta integral para los clientes de Ica

La nueva tienda ofrecerá diferentes servicios y facilidades para que los visitantes puedan conocer el portafolio y la propuesta de movilidad de OMODA & JAECOO:

Exhibición del portafolio completo : OMODA C5, OMODA C7, JAECOO 5 y JAECOO 8, incluidas sus versiones super híbridas SHS, que combinan eficiencia, desempeño y tecnología de última generación.

: OMODA C5, OMODA C7, JAECOO 5 y JAECOO 8, incluidas sus versiones super híbridas SHS, que combinan eficiencia, desempeño y tecnología de última generación. Atención comercial : atención personalizada para conocer el portafolio de la marca, sus tecnologías y principales beneficios.

: atención personalizada para conocer el portafolio de la marca, sus tecnologías y principales beneficios. Pruebas de manejo : disponibilidad de Test Drive para conocer el diseño y confort de cada uno de los vehículos.

: disponibilidad de Test Drive para conocer el diseño y confort de cada uno de los vehículos. Postventa: taller que ofrece servicios de mantenimiento, diagnósticos especializados, atención técnica y disponibilidad de repuestos bajo los estándares internacionales de la fábrica en China.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 8.00 p. m.; sábados, de 9.00 a. m. a 8.00 p. m.; y los domingos, de 10.00 a. m. a 5.00 p. m.

“La apertura de Ica representa un paso importante en el desarrollo de nuestra red comercial en el Perú. Es una región con una actividad económica diversa y un mercado que ofrece oportunidades para seguir acercando nuestra propuesta a nuevos perfiles de clientes. Queremos acompañar ese crecimiento con un portafolio que integra diseño, tecnología y seguridad, respaldado por una operación conectada directamente con nuestra casa matriz y una estructura de atención postventa preparada para acompañar a los propietarios durante toda la vida útil de sus vehículos”, señaló Jonathan Lozano, gerente comercial y de concesionarios de OMODA & JAECOO Perú.

Respaldo y servicio postventa

Como parte de su propuesta de valor, OMODA & JAECOO opera en el Perú como filial directa de su casa matriz en China. Este modelo permite mantener una comunicación directa con los especialistas del fabricante, agilizar la atención de requerimientos técnicos y fortalecer la gestión de repuestos y garantías.

Entre los principales atributos de su servicio postventa destacan:

Repuestos originales : más de 20,000 piezas disponibles en el Perú, con abastecimiento mensual desde China para atender las necesidades de los distintos modelos del portafolio.

: más de 20,000 piezas disponibles en el Perú, con abastecimiento mensual desde China para atender las necesidades de los distintos modelos del portafolio. Costos de mantenimiento : hasta 30% de ahorro en repuestos de mantenimiento frente al promedio del mercado.

: hasta 30% de ahorro en repuestos de mantenimiento frente al promedio del mercado. Soporte técnico especializado : técnicos capacitados por la casa matriz, equipamiento de diagnóstico y evaluaciones técnicas que pueden realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

: técnicos capacitados por la casa matriz, equipamiento de diagnóstico y evaluaciones técnicas que pueden realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Logística y distribución : operación junto a DHL Supply Chain, con entregas de repuestos de hasta 24 horas en Lima y despachos diarios hacia provincias.

: operación junto a DHL Supply Chain, con entregas de repuestos de hasta 24 horas en Lima y despachos diarios hacia provincias. 7 años o 200,000 kilómetros para todos los vehículos

para todos los vehículos 8 años o 160,000 kilómetros para los componentes de alto voltaje de modelos electrificados

para los componentes de alto voltaje de modelos electrificados Garantía de por vida para el motor del primer propietario en vehículos a combustión.

para el motor del primer propietario en vehículos a combustión. Servicios de taller: mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico especializado, carrocería y pintura, además de venta de accesorios originales.

Con esta apertura, la marca continúa ampliando su red comercial en el Perú y fortaleciendo su presencia en mercados regionales con potencial de desarrollo. Su objetivo es acercar su portafolio y propuesta integral de movilidad a más clientes, acompañando el crecimiento de las principales ciudades del país.

A nivel global, OMODA & JAECOO se posicionan como las de mayor crecimiento en el mercado automotriz mundial, con presencia en más de 70 países y un millón de unidades vendidas en solo tres años, un hito sin precedentes. Su expansión destaca en mercados como Reino Unido, donde alcanzan el Top 2 con 6.5% de participación, y Brasil, donde el OMODA C5 SHS lidera el segmento HEV. Los interesados pueden conocer más en www.omodajaecoo.pe.

SOBRE OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO son marcas globales del grupo Chery, líderes en innovación automotriz, movilidad inteligente y diseño futurista.

OMODA & JAECOO es la marca de mayor crecimiento en el mercado mundial con presencia en más de 70 países y logrando el primer millón de unidades vendidas a nivel global, un hito sin precedentes en solo 3 años. El próximo reto es lograr 1 millón en 1 año.

En Europa y América Latina, la marca viene rompiendo récords de venta,

Reino Unido, Top 2 con una participación de 6.5%.

España, Top 5 con más de 6% en el segmento particulares.

Brasil, Omoda C5 SHS ocupa el primer lugar del segmento HEV.

La visión de OMODA & JAECOO es co-crear una vida mejor junto a las nuevas generaciones, impulsando una movilidad más inteligente, tecnológica y conectada. OMODA busca consolidarse como la marca crossover Top del mundo, mientras que JAECOO es una marca más elegante y moderna, con espíritu aventurero; uniendo tecnología, diseño y desempeño para inspirar el futuro de la conducción. OMODA & JAECOO posee la tecnología N°1 en solución híbrida en el mundo llamada SHS (Super Hybrid System), ofreciendo máxima potencia, máxima eficiencia, larga autonomía y experiencia suave de manejo. Con ello, OMODA & JAECOO apunta a ser la marca híbrida más vendida del mundo.